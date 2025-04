Vasseur admet que Hamilton connaît ’trop de hauts et de bas’

Les premières critiques à l’encontre de Lewis Hamilton commencent à émerger du côté de Ferrari.

Le transfert du septuple champion du monde de Mercedes à Maranello a sans doute été le sujet de discussion le plus important de l’hiver, mais après cinq courses, il est clair que le quadragénaire est en difficulté.

L’humeur d’Hamilton s’est nettement dégradée en Arabie saoudite. Quand on lui a demandé s’il se sentait à l’aise dans la voiture à Djeddah, le détenteur du record de 105 Grands Prix en carrière a répondu : "Non, pas une seconde."

"J’ai une semaine de travail qui arrive, pas de semaine de congés. Après cette course, je vais devoir annuler certaines choses."

Mais Hamilton a surtout déclaré hier qu’il s’attendait à ce que ce soit douloureux toute l’année.

Des paroles qui n’ont pas vraiment été appréciées par le personnel de Ferrari en bord de piste lorsque les mécaniciens et ingénieurs ont eu vent des propos d’Hamilton.

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a vivement défendu la période d’adaptation indispensable de Hamilton, mais les premiers signes de frustration sont apparus à Djeddah.

"C’était plus difficile pour lui, 30 secondes derrière Charles. Il a réalisé un bon deuxième relais, mais il a peiné sur la fin. Lewis a eu plus de difficultés avec son rythme en général et a été pénalisé par le fait qu’il était souvent dans l’air sale. Il a trop de hauts et de bas ; il en a, tout comme l’équipe."

Et concernant ses craintes sur la saison, il ajoute : "Je n’en ai pas discuté avec lui, mais il y a des hauts et des bas. Il n’a pas toujours été aussi loin du rythme, mais je devrai d’abord en discuter avec Lewis."

Interrogé sur ce qui ne va pas chez Hamilton, Vasseur a répondu : "C’est la confiance dans la voiture et aussi la confiance en lui-même, car tout est nouveau ici."

"Nous devons rester concentrés et travailler d’arrache-pied avec lui, et je suis sûr que les résultats viendront."