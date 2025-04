Norris l’avoue, il est beaucoup trop nerveux en qualifications

Parti dixième en pneus durs, en Arabie saoudite, Lando Norris a effectué une très solide remontée. S’il ne s’était pas crashé en Q3 le samedi, le pilote britannique aurait sans doute été en lice pour la victoire.

Mais voilà : Lando Norris a commis une (nouvelle) erreur cette année. Une erreur qui lui coûte désormais la tête du championnat du monde, face à Oscar Piastri.

Très dur d’habitude avec lui-même, le pilote McLaren F1 était tout de même très satisfait de son rythme de course en Arabie saoudite. Alors, faut-il voir le verre à moitié vide ou plein pour lui ?

« À cause de mes erreurs, comme celle en qualifications, j’ai payé le prix fort, et je me suis rendu la vie très difficile. Donc je suis assez satisfait de ce résultat. »

« Je pense que c’était le meilleur résultat possible, cette 4e place. Clairement, nous ne sommes pas largement au-dessus des autres. Comme Oscar l’a montré, ce n’était pas une course facile. Max aurait probablement gagné sans sa pénalité, donc on a encore ce genre de choses à gérer. »

« Ce ne sont pas des courses simples, ce qui signifie que lorsque je fais des erreurs — comme (samedi) ou lors d’autres courses — parce que je ne parviens pas à tout mettre ensemble comme je le devrais, je me complique beaucoup la tâche. Je suis quand même content de ma remontée en course, c’est le maximum que je pouvais espérer. Maintenant, j’attends la pause avec impatience. »

« J’ai été à fond dès le départ. On ne peut pas gérer les pneus ici, c’est à fond du début à la fin. Donc j’ai galéré, pas physiquement, mais pour avoir suffisamment d’avantage sur les autres pour remonter autant que je le voulais. »

L’enfant chéri de McLaren F1 est comme dépossédé de son propre rôle de leader d’équipe, au moment même où il a une voiture dominante. Mais il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

Que ressent-il alors que Oscar Piastri le devance désormais de 10 points au championnat ?

« Je ne suis pas surpris, à cause de toutes les erreurs que j’ai faites les derniers samedis. »

« Mes dimanches, je pense qu’ils sont bons — je suis assez content. Tous mes dimanches ont été solides, le rythme est là. J’ai confiance en mon rythme et je pense être le meilleur en ce moment, mais je me rends la vie trop difficile le samedi. Je me mets dans des situations où je dois tout rattraper ; ça rend mes dimanches un peu plus fun parfois. Je dois travailler sur mes samedis, et si j’y arrive, je suis confiant : je peux revenir à mon meilleur niveau. »

Norris a ajouté qu’il devait « se calmer » en particulier en qualifications, et en Q3 où il commet trop d’erreurs.

« J’ai été très confiant en course. C’est ma qualif qui ne va pas en ce moment. Mon rythme sur un tour. Et ça, comme je l’ai déjà dit, c’est parce que j’ai un peu de mal avec la voiture. »

« En qualifs en Arabie saoudite, le problème, ce n’était pas la voiture, c’était juste moi qui prenais trop de risques. Il faut que je me recentre. Clairement, j’ai la vitesse, tout est là. Parfois, j’en demande un peu trop, parfois je veux tout trop bien faire et je cherche le tour parfait — il faut juste que je me détende un peu. Une petite pause me fera du bien, et je reviendrai encore plus fort. »