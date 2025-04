Hamilton est déprimé après Djeddah : ’ça va être douloureux toute l’année’

Lewis Hamilton affirme ne pas s’être senti à l’aise dans sa Ferrari pendant « une seule seconde » lors du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Le septuple champion du monde a continué de connaître des difficultés en début de course chez Ferrari, ne parvenant qu’à terminer septième lors de la course de dimanche à Djeddah, tandis que son coéquipier Charles Leclerc s’adjugeait un podium en troisième position.

Hamilton a rapidement été sixième après avoir dépassé la Williams de Carlos Sainz, mais a ensuite été dépassé par la McLaren de Lando Norris, en pleine remontée.

Le Britannique de 40 ans a rattrapé Kimi Antonelli dans les derniers instants, mais n’a pas réussi à se rapprocher suffisamment pour attaquer son remplaçant chez Mercedes et a finalement terminé septième, où il s’est qualifié.

Hamilton semblait abattu lors de son interviews après la course, où il a admis ne toujours pas être satisfait de la Ferrari 2025.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu un moment en course où il s’était senti à l’aise, Hamilton a répondu : "Non. Il n’y a pas eu une seule seconde, non."

"Il est clair que la voiture est capable de terminer troisième. Charles a fait un excellent travail aujourd’hui, donc je ne peux pas en vouloir à ma voiture."

Lorsqu’on lui demande pourquoi il a du mal à maîtriser la SF-25, Hamilton a simplement répondu : "Je ne sais pas, désolé."

"Comme je l’ai dit hier, j’ai besoin de changer de logiciel dans mon cerveau."

Selon Hamilton, le Grand Prix d’Arabie saoudite n’a eu "aucun point positif", hormis le podium de Leclerc, "ce qui est excellent pour l’équipe".

Après avoir qualifié sa course d’horrible, le septuple champion du monde a poursuivi : "Pas du tout agréable."

"Je glissais. Premier relais, sous-virage important, voiture qui ne tournait pas, puis forte décélération, et dans le deuxième relais, équilibre légèrement amélioré, mais toujours pas de rythme. Plutôt mauvais."

C’est une chute de performance pour le nouveau pilote Ferrari, sachant que lors du deuxième week-end de course de l’année, il a remporté la course sprint en Chine depuis la pole position.

Au cours des trois Grands Prix qui ont suivi, Hamilton a continué à avoir des difficultés, sans savoir pourquoi.

"Encore une fois, je n’ai pas de réponse à vous donner, non. Il n’y a rien. J’ai du mal à sentir la voiture sous moi, mais rien de particulier. C’est juste qu’il n’y a rien qui me permette de dire : ’Tiens, voilà le problème’."

Et il n’anticipe aucun changement d’ici Miami.

"Pour l’instant, il n’y a pas de solution. C’est comme ça que ça va se passer pour le reste de l’année. Ça va être douloureux."