Mener le championnat ? Piastri ’ne s’en soucie pas trop’

Le nouveau leader du championnat, c’est celui ! Pour la première fois de sa carrière, Oscar Piastri mène un championnat du monde. Et après sa victoire sereine et maîtrisée en Arabie saoudite, le pilote McLaren F1 a bien mérité de devenir le favori du titre mondial.

Qu’est-ce qui a procuré le plus de satisfaction à Oscar Piastri ? Le fait de mener le championnat du monde ? Ou d’avoir remporté le Grand Prix d’Arabie saoudite ?

« Le fait d’avoir franchi la ligne en premier, pour être honnête. Ce n’était pas la victoire la plus simple. Le départ a été compliqué, le premier relais derrière Max également. Une fois que j’ai eu de l’air propre, c’était plus facile à gérer, mais je ne pouvais toujours pas me permettre de lever le pied. »

Finalement, Oscar Piastri n’a pas dominé Max Verstappen en rythme de course comme Red Bull le craignait avant l’épreuve. L’Australien le confirme, sa victoire était tout sauf évidente, même avec la pénalité infligée au Néerlandais.

« La course a été difficile, Max était rapide derrière moi, donc j’ai dû continuer à attaquer. Je pense avoir pu contrôler assez bien, mais c’était quand même un peu plus serré que ce que j’aurais aimé. »

Pour autant Oscar Piastri a signé son meilleur tour dans la dernière boucle ! Il en avait donc en réserve ?

« Peut-être. Je ne sais pas pendant combien de temps j’aurais pu tenir ce rythme, mais j’ai senti que je prenais déjà pas mal de risques pendant la course. Au dernier tour, évidemment, j’ai voulu voir exactement ce que je pouvais faire, mais il n’y avait pas non plus trop d’intérêt à prendre un risque démesuré. Je pense qu’une fois à l’air propre, notre rythme était bon, mais en fin de relais sur les Mediums, je n’avais plus rien face à Max, c’était compliqué. Donc notre rythme n’était pas aussi avantageux que je l’aurais souhaité, mais suffisant quand même. »

« Je suis heureux de gagner partout, idéalement sur chaque circuit où nous courons, mais c’est un tracé, ici en Arabie saoudite, que j’ai toujours apprécié. Même en remontant à la F2, c’était une piste que j’aimais beaucoup et où j’ai eu du succès. C’est un circuit cool, qui récompense beaucoup l’engagement, et c’était très agréable d’y gagner. »

Pour Lando Norris, c’était Red Bull qui avait la voiture la plus rapide, en course en Arabie saoudite. Oscar Piastri est-il d’accord avec son coéquipier ? Il répond encore une fois avec franchise !

« Non, je pense que notre voiture était encore plus rapide. C’était difficile d’être dans l’air sale. Max était clairement plus rapide que je ne m’y attendais en course. Sur un tour, ce n’était pas une énorme surprise de le voir rapide, mais je ne m’attendais pas à autant souffrir en fin de relais sur les Mediums, c’est certain. Nous avons clairement du travail à faire. »

« Je pense que notre voiture reste très bonne, mais quand on regarde le tracé ici comparé à Suzuka, c’est le plus similaire jusqu’à présent, et ce sont justement les deux courses où Max et Red Bull ont été les plus proches. Je pense que nous avons encore un avantage. Je ne crois pas qu’il soit aussi important sur des surfaces et des tracés comme celui-ci, mais nous disposons encore d’une voiture très compétitive en ce moment. »

Un départ décisif

Le moment le plus crucial de la course aura été le départ : grâce à un meilleur envol, Oscar Piastri s’est porté devant Max Verstappen et a poussé le Néerlandais à la faute, celui-ci écopant donc d’une pénalité de 5 secondes.

Le pilote McLaren F1 peut-il raconter ce départ décisif ?

« J’ai pris un excellent envol et je me suis placé à sa hauteur. À partir de là, je savais que je devais freiner très tard, mais j’étais suffisamment à ses côtés pour revendiquer le virage. Évidemment, nous avons tous les deux freiné extrêmement tard. »

« De mon côté, j’ai freiné aussi tard que possible tout en restant sur la piste. Et je pense que la manière dont ça s’est déroulé avec les commissaires est conforme à ce qui aurait dû se passer. »

Un changement de statut pour Piastri ?

Mener le championnat du monde, cela change-t-il quelque chose pour Oscar Piastri ? Se voit-il comme un pilote différent après sa 5e victoire en carrière ?

« Non. Je veux toujours sortir et essayer de gagner toutes les courses que je peux. Je l’ai déjà dit, je ne me soucie pas particulièrement du fait d’être en tête du championnat, mais je suis fier du travail accompli et des raisons pour lesquelles nous menons ce championnat. »

« Melbourne n’a pas été un début de saison génial en termes de résultats, mais depuis que j’ai pris la piste cette saison, j’ai le sentiment d’être dans une très bonne dynamique. Être en tête du championnat est le résultat de tout le travail fourni pendant l’intersaison, de tout ce que j’ai fait personnellement et de tout ce que l’équipe a accompli. Je suis plus fier de ces éléments-là que du fait même d’être premier au championnat, parce qu’au bout du compte, ce qui compte, c’est d’être premier après la 24ᵉ manche, pas après la cinquième. »