’Une journée positive’ pour Bearman, ’un vendredi compliqué’ pour Ocon

Haas F1 a montré de bonnes choses avec sa monoplace évoluée, au moins aux mains d’Oliver Bearman, ce vendredi à Imola. Le pilote britannique a encore des choses à améliorer, mais il a été satisfait des nouveautés sur sa VF-25 en ce début de Grand Prix d’Emilie-Romagne.

"C’était une journée positive. On avait une nouvelle spécification de la voiture et il a fallu tester en EL1 quelle était la corrélation en piste par rapport aux simulations. On en a extrait davantage l’après-midi et j’étais content, je vais essayer de continuer" a déclaré Bearman, qui ne sait pas ce qu’il peut espérer comme résultats.

"Je ne sais pas encore, mais mon feeling était bon, j’avais une bonne confiance dans les zones qu’on pense avoir améliorées. J’en étais satisfait et l’on verra comment ça se passe demain, le peloton est très serré."

"On verra ce qu’on peut faire, on essaie de trouver le bon compromis entre la vitesse de pointe et l’appui. Ce sera un sujet important ce soir, avec le vent qui pourrait changer demain. Mais j’étais en confiance aujourd’hui et c’est un bon indicateur."

Esteban Ocon a connu une journée plus difficile en terminant dernier des deux séances du jour : "C’était un vendredi compliqué, on doit comprendre car on a eu de grosses difficultés avec l’avant de la voiture."

"J’ai remarqué quelques petites choses qu’il faut creuser dans les données ce soir mais quelque chose ne clique pas et je dois comprendre cela. Nous avons une direction claire, ce n’est pas lié aux évolutions qui font ce qu’elles sont censées faire, en l’occurrence améliorer notre performance."

Il n’a en revanche rien remarqué de spécial avec le nouveau pneu tendre C6 : "Ca a semblé aller sur un tour. Personne ne l’a vraiment utilisé pour le rythme sur les longs relais donc je pense qu’on apprendra en course comment ça se passe ! Mais pour l’instant, il n’y a pas de problème."