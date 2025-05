Williams F1 : Albon et Sainz se placent dans le top 10 des Libres à Imola

Alex Albon était plutôt content de sa première journée à Imola.

Le pilote thaïlandais a signé le 9e temps des Libres 2 ce vendredi avec sa Williams F1.

"Pas mal ! La piste est géniale à piloter, c’est toujours un plaisir de venir à Imola. Ceci dit, nous avons un peu de mal avec les pneus tendres. La gomme C6 est nouvelle cette année et il faut un peu d’apprentissage. Le trafic n’est pas terrible non plus, mais honnêtement, la voiture se comporte plutôt bien ici. Jusqu’ici, tout va bien !"

Carlos Sainz suivait son équipier avec le 10e temps.

"C’est un vendredi au top ici à Imola. En EL1 avec les pneus tendres, nous étions rapides, mais en EL2, nous devons comprendre pourquoi nous n’avons pas exploité le maximum de ces pneus. En médiums, en revanche, l’équilibre était très bon, nous devons donc travailler pour comprendre la gomme C6 et nous préparer pour les qualifications. Le positionnement en piste est important ici à Imola, nous devons donc trouver le rythme si nous voulons être dans le coup."