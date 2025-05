Ferrari : Leclerc et Hamilton débutent en retrait à Imola

Charles Leclerc, 6e temps des Libres 2 à Imola, n’a pas connu une première journée facile à domicile pour Ferrari.

"Les premières séances d’essais libres ont été un peu compliquées et nous avons eu quelques difficultés pendant la première séance, notamment avec mon casque. Pour la séance suivante, nous avons cependant réussi à faire mieux, mais il nous manque encore quelques performances."

"Notre rythme de course semblait correct, mais Imola est un circuit où les dépassements sont assez difficiles. Pour le moment, notre point faible est la performance en qualifications, et ce sera donc notre priorité dans le travail de ce soir en vue de demain."

Lewis Hamilton était 11e seulement, toujours en prise avec des problèmes de freins qui le frustrent.

"La première séance a été positive, l’équilibre était bon et il ne semblait pas y avoir grand chose à changer pour la séance suivante. Mais l’EL2 s’est avérée plus difficile car j’ai eu du mal à trouver une certaine régularité dans mes performances et les freins ne réagissent pas comme je le souhaite."

"Nous analyserons les données recueillies ce soir, mais nous avons pu terminer le programme malgré le trafic et les drapeaux rouges, y compris pour les longs relais, nous avons donc une bonne quantité d’informations avec lesquelles travailler."