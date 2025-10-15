Une évolution qui peut rapporter 30 millions : le choix étonnant de Haas F1

Haas F1 a fait le même choix que l’an dernier : sortir une dernière grosse évolution de sa monoplace vers la fin de la saison, au moment de sa course à domicile, le Grand Prix des États-Unis qui se déroulera ce week-end.

Si ce choix avait encore un sens compréhensible en 2024, les monoplaces de F1 évoluant peu pour 2025, c’est un choix qui étonne cette année puisque les monoplaces de 2026 seront radicalement différentes.

Alors pourquoi lancer une VF-25 fortement évoluée si tard dans la saison, alors qu’il reste 6 courses et trois sprints seulement ?

Le premier élément de réponse pourrait être la volonté d’engranger plusieurs millions de dollars avec une offensive pour le championnat des constructeurs. Seuls 26 points séparent Racing Bulls, sixième, de Haas, neuvième, avec une différence de primes d’environ 30 millions de dollars entre les deux positions, ce qui représente une somme importante pour les petites équipes.

À ce stade, des évolutions très réussies pourrait changer la donne pour Haas selon son patron, Ayao Komatsu.

"Je ne veux pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, si je puis dire, tant que cela n’a pas été prouvé."

"Mais si vous regardez à quel point le classement est serré, nous avons perdu une huitième place lors des qualifications du Grand Prix de Singapour pour quatre centièmes, donc même si la mise à niveau nous donne 0,05 seconde, cela pourrait faire la différence."

"Très souvent, si vous regardez qui est éliminé en Q1, qui vient de se qualifier, c’est à moins d’un dixième, donc tout compte."

"J’espère que cela nous aidera, mais je ne sais pas. Nous devons tester cette évolution, l’évaluer et voir si nous sommes allés dans la bonne direction ou non."

"Une chose que nous ne devons pas faire, c’est nous reposer sur nos lauriers. Jusqu’à présent, tout ce que nous avons vu fonctionne, mais nous devons l’évaluer intelligemment à Austin sans nous reposer sur nos lauriers."

Komatsu a toutefois admis que ce package a failli ne pas voir le jour en raison des contraintes budgétaires cette saison qui force les équipes à se concentrer que la saison à venir.

"Comme tout le monde, nous avons dû passer sur notre F1 de 2026 assez tôt, Austin restait une possibilité au cas où cela se passait bien."

"Encore une fois, nous avons dû faire attention au plafond budgétaire, bien sûr, et c’est une nouvelle expérience, dans le sens où jusqu’à cette année, nous étions loin du plafond budgétaire. C’est la première année que nous atteignons le plafond budgétaire."

"Cela signifie, bien sûr, qu’il faut déterminer la marge à laisser pour les dommages accidentels, les imprévus, ce qui n’est pas facile."

"Nous n’allions faire cette évolution que si nous y étions obligés, mais lorsque nous avons appuyé sur le bouton vert, c’était assez évident."

"Le peloton est très serré et chaque détail compte, et cela pourrait faire la différence entre la 7e, la 8e et la 9e place au classement des constructeurs, donc pour moi, nous devions le faire."