Horner - Ferrari : contacts confirmés mais avec quelles possibilités de concrétisation ?

L’avenir de Christian Horner après Red Bull fait à nouveau parler de lui dans le monde de la F1, les médias britanniques et italiens rapportant désormais de manière concordante que le patron déchu de l’écurie autrichienne aurait bien repris contact récemment avec le président de Ferrari, John Elkann.

Ce n’est pas la première fois, et probablement pas la dernière non plus, que des rumeurs circulent cette semaine liant Christian Horner à Ferrari.

Horner a officiellement quitté Red Bull en septembre, après avoir été démis de ses fonctions de directeur de l’écurie et de directeur général en juillet, après 20 ans à la tête de l’équipe.

Selon The Telegraph et le Daily Mail, Horner et Elkann ont eu des discussions préliminaires ces dernières semaines au sujet d’un éventuel futur rôle à Maranello, une décision qui pourrait coïncider avec les doutes croissants concernant la position à long terme de Frédéric Vasseur, malgré le renouvellement de son contrat en milieu de saison.

Paolo Filisetti, de La Gazzetta dello Sport, a confirmé que les spéculations s’intensifiaient également en Italie.

"L’avenir de Vasseur dépendra des performances de la voiture en 2026, malgré le renouvellement de son contrat en juillet."

Compte tenu des succès remportés par Horner chez Red Bull et de son intention claire de revenir dans le paddock le plus tôt possible, les spéculations vont bon train quant à la destination finale du Britannique.

Horner a supervisé deux périodes de domination chez Red Bull, avec Sebastian Vettel et l’équipe remportant quatre championnats consécutifs des pilotes et des constructeurs de 2010 à 2013, puis Max Verstappen remportant les quatre derniers championnats des pilotes de 2021 à 2024. Red Bull a également été sacrée championne des constructeurs en 2022 et 2023.

Des rumeurs l’ont associé à Aston Martin, Haas et Cadillac mais chaque équipe a publiquement minimisé cette possibilité, sans forcément démentir des contacts.

La dernière rumeur est apparue en début de semaine lorsque le Daily Mail a rapporté que Horner était courtisé par le président de Ferrari, John Elkann.

Une source a confirmé que des discussions exploratoires avaient eu lieu, mais d’autres sources, en Italie, ont minimisé le sérieux de ces liens. Avec Fred Vasseur, Ferrari dispose déjà d’un directeur d’écurie. Non seulement le Français est toujours en poste, mais il a récemment obtenu une prolongation de contrat de plusieurs années en juillet.

Bien que les résultats des cinq courses disputées depuis lors aient été décevants, l’accord conclu avec Vasseur suggère que la hiérarchie de Ferrari souhaite lui donner la chance de mener l’équipe lors de la nouvelle génération de réglementations pour la saison prochaine, qui pourrait bouleverser la hiérarchie.

Des signes de progrès ont été observés après l’arrivée de Vasseur chez Ferrari en 2023, et l’année dernière, le Français a failli mener l’équipe à son premier titre constructeurs depuis 2008. La cote de popularité de Vasseur avait aussi grimpé en flèche après qu’il a réussi le coup de maître en recrutant Lewis Hamilton pour la saison 2025. La présence du septuple champion du monde aux côtés de Charles Leclerc a encore accru les attentes.

Cependant, la situation s’est largement dégradée depuis. Ferrari n’a remporté aucun Grand Prix en 2025, alors qu’il ne reste que six courses, et une récente baisse de forme l’a maintenu à la troisième place du classement constructeurs, Red Bull n’étant qu’à huit points.

Il ne fait aucun doute qu’un mauvais début d’année 2026 mettrait Vasseur sous une pression énorme, mais il semble hautement improbable qu’il ne reste pas aux commandes cet hiver.

Du côté de Horner, compte tenu de ce qu’il a connu chez Red Bull, il souhaite éviter d’être à nouveau contraint de quitter une équipe à l’avenir. La solution serait de retrouver une situation similaire à celle de son rival de longue date, Toto Wolff, à la fois directeur de Mercedes F1 et propriétaire d’un tiers de l’équipe.

L’équité et le contrôle total sont les deux piliers que Horner vise apparemment, mais ni l’un ni l’autre ne serait possible chez Ferrari en raison de la structure de l’écurie. La question est de savoir si Horner serait tenté d’abandonner ces aspirations afin d’assurer un retour immédiat dans une équipe de pointe. En termes d’héritage, il existe également la possibilité de mettre fin à une série de 17 ans sans titre de champion du monde des pilotes ou des constructeurs pour Ferrari.

Plusieurs autres éléments constituent des obstacles potentiels à l’arrivée d’Horner chez Ferrari. Le premier est purement logistique. Horner quitterait-il l’Angleterre, et potentiellement sa famille, pour s’installer en Italie, où il serait nécessaire de s’installer pour diriger Ferrari ?

C’est un thème récurrent dans les tentatives de Ferrari de recruter certains des meilleurs talents du sport automobile, et beaucoup de ses compatriotes basés en Angleterre, berceau du sport automobile, sont réticents à l’idée de s’installer en Italie.

Horner aurait également des difficultés culturelles à surmonter s’il devenait le premier Britannique à diriger l’écurie. Il ne parle pas italien et aurait donc des difficultés de communication à surmonter avant de se lancer.

Il reste également à voir si les dirigeants de Ferrari considéreront Horner comme un bon candidat pour l’image de marque de l’entreprise. Les allégations de comportement inapproprié formulées contre Horner en février 2024 par une collègue ont certes été réglées à l’amiable depuis mais l’image donnée reste très négative.

Une association avec Lewis Hamilton ne semble par contre pas problématique. Horner a passé une grande partie de sa carrière à se battre pour des titres contre Hamilton, la compétition étant parfois extrêmement intense. Malgré les disputes verbales fréquentes entre Horner et Wolff, un profond respect semble perdurer envers Hamilton. Après le limogeage de Horner en juillet, Hamilton a qualifié son succès chez Red Bull de remarquable et a souhaité à son compatriote le meilleur pour l’avenir.

S’il est juste de dire qu’Hamilton ne semble pas avoir de problème avec Horner, il convient également de noter qu’il est bien plus proche de Vasseur et que c’est le Français qui l’a convaincu de rejoindre Ferrari. Il reste également à voir combien de saisons Hamilton passera encore chez Ferrari, le contrat du quadragénaire avec l’écurie devant expirer à la fin de la saison 2026, avec une option en sa faveur pour 2027.

Il semble donc très peu probable que Ferrari abandonne le projet Fred Vasseur à ce stade. Des conversations ont peut-être eu lieu, mais seules les personnes impliquées en connaissent les détails, comme leur initiateur et leur état d’avancement.

Ferrari ne semble pas non plus correspondre au profil idéal d’équipe que Horner souhaiterait retrouver dans le sport. Pour l’instant, cette union ne semble réaliste pour aucune des deux parties, mais cela ne veut pas dire que la situation ne pourrait pas changer.

Un mauvais début de saison 2026 pourrait remettre en question l’avenir de Vasseur, tandis que si la situation idéale de Horner ne se concrétise pas, un rôle plus traditionnel de directeur d’écurie, en particulier dans une écurie de la taille de Ferrari, pourrait devenir attrayant.