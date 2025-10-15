Cadillac F1 dans les points dès 2026, Perez y croit !

Sergio Perez ne manque pas d’ambitions pour sa nouvelle équipe, Cadillac F1, qui fera ses débuts en 2026.

L’équipe américaine, sans aucune expérience de la catégorie reine, pourrait être en mesure de se battre pour des places dans les points dès sa première année selon le Mexicain !

L’ancien pilote Red Bull, écarté par Red Bull fin 2024, a lancé le travail en simulateur et à la base de Cadillac à Silverstone il y a quelques jours. Il est logiquement le plus mobilisé à cette heure puisque son futur équipier, Valtteri Bottas, est encore réserviste chez Mercedes F1.

Perez a semblé faire quelques remarques subtiles à l’égard de Red Bull, déclarant qu’il estimait que le plaisir était désormais la clé de son retour en F1.

"En fin de compte, ce qui compte pour moi dans ce sport, surtout après ces dernières années, c’est de prendre du plaisir."

"C’est le sport qui m’a tout donné, et même plus. Je veux donc retrouver le plaisir de courir, car ces dernières années ont été difficiles."

"Je souhaite donc revenir à une Formule 1 qui me plaît et travailler avec une équipe qui partage la même vision. Je pense avoir trouvé tout cela chez Cadillac. Je suis très enthousiaste à l’idée de ce retour."

"L’objectif est d’arriver prêts en tant qu’équipe pour la première course. Si nous y parvenons, je pense que le potentiel est immense."

"Une année en Formule 1 signifie beaucoup de courses, nous allons évoluer. En attendant, nous devons être une équipe solide."

"Je suis sûr que nous allons surprendre et que nous pouvons marquer des points dès le début de la saison."

Perez va faire son retour dans les paddocks lors du Grand Prix de Mexico.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Perez devrait donner des interviews, participer à des conférences de presse et signer des autographes afin d’aider l’écurie américaine à asseoir la notoriété de la marque auprès des fans mexicains.