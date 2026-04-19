Une étude sur Verstappen et Norris confirme ’l’impact’ de la vision dans le pilotage

Les pilotes de F1 sont devenus au fil des années des athlètes hors normes, notamment dans leur entraînement des muscles du cou, qui est vital pour permettre au pilote de faire face aux exigences que la voiture impose à leur corps.

Cependant, selon le Dr Zoe Wimshurst, un élément est souvent négligé, celui de la vision et des yeux. Fondatrice de Performance Vision, elle a travaillé avec plusieurs pilotes par le passé, après avoir travaillé et fait de nombreuses recherches dans le rugby.

"Pour Max, il s’agissait d’une séance unique, avec Lando, j’ai travaillé par intermittence bien avant qu’il ne soit en F1" a confié Wimshurst à RacingNews365, ajoutant qu’elle a pu obtenir une "bonne compréhension globale du fonctionnement de son système visuel".

"J’ai travaillé avec l’entraîneur de rugby des Harlequins pendant de très nombreuses années, et l’entraîneur de performance de Max à l’époque y avait été stagiaire. Il connaissait mon travail avec les joueurs de rugby et il voulait voir si cela pouvait également être bénéfique pour Max."

Bien qu’elle cherche à obtenir des gains via l’amélioration de la vision et de la perception, elle travaille également sur l’impact psychologique du pilote en piste : "Avec chaque athlète que je suis, d’un point de vue psychologique, nous discutons du type de personnage qu’ils veulent projeter face à leurs adversaires."

"Ensuite, on enfile son ’masque de compétition’ et on se dit ’d’accord, voici comment je vais me comporter sur le circuit, parce que c’est ce qui sera le plus intimidant, le plus déstabilisant ou, au contraire, ce qui bercera tout le monde dans un faux sentiment de sécurité’. Psychologiquement, vous voulez imposer cela à vos actions pour obtenir ce tout petit avantage."

Si la séance avec Verstappen fut unique, son travail avec Norris a été plus approfondi. Cela incluait une analyse détaillée de son environnement immédiat dans la voiture et de la manière dont celui-ci pouvait influencer ses réactions.

"L’entraîneur de performance de Lando est venu me voir lorsqu’ils étudiaient la couleur intérieure de son casque. Ils ont demandé ’est-ce quelque chose qui pourrait affecter sa vision ?’ Nous avons effectué une série de tests et nous avons découvert que, absolument, oui, cela pouvait avoir un impact."

"Je ne recommanderais jamais quelque chose uniquement parce que cela fonctionne pour Lando. Pour des éléments comme la couleur de la visière, il y a des options qui fonctionnent mieux pour la majorité, mais il existe toujours des différences individuelles."

Wimshurst insiste sur le fait qu’un entraînement constant est nécessaire pour maintenir les muscles oculaires en forme, soulignant l’importance de coupler ces exercices avec les routines habituelles pour rester au sommet de sa forme.

"Les muscles qui contrôlent vos yeux sont des muscles squelettiques. Tout comme vos biceps ou vos ischio-jambiers, vous pouvez les entraîner pour qu’ils travaillent plus vite. Mais ils perdront en efficacité si vous ne continuez pas à les exercer. Je pense que le système visuel est, dans le sport en général, l’un des systèmes les plus négligés, alors que c’est un domaine en pleine expansion."