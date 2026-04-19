Mansell ’arrogant’, Prost ’introverti’ et Senna ’dévoué’ : Coulthard a connu trois champions différents

David Coulthard a débuté sa carrière en F1 chez Williams F1, où il a eu la chance de côtoyer de près Nigel Mansell, Alain Prost et Ayrton Senna. L’Écossais a d’ailleurs effectué ses débuts en Grand Prix dans l’écurie à la suite de l’accident mortel du Brésilien à Imola en 1994.

Coulthard s’est remémoré son expérience de travail avec Mansell, qui ne lui avait pas laissé le même goût que celles avec Prost et Senna, notamment parce que l’abus de confiance du Britannique pouvait parfois passer pour un pécher d’orgueil.

"Des personnalités très différentes" assure Coulthard. "Mansell était l’un des pilotes les plus naturellement doués, très audacieux et physique à une époque où les voitures l’étaient énormément, pas de direction assistée, ce genre de choses, et courageux. Il avait une confiance absolue en lui."

"Mais cela le faisait paraître un peu difficile et le faisait parfois basculer du côté de l’excès de confiance. Un autre mot pourrait être l’arrogance. Je suis un immense fan et j’ai tellement de respect pour tous ces pilotes, donc je ne dis pas cela pour offenser ceux qui ne voient que de la lumière émanant de Nigel, mais je me contente de répondre avec réalisme à la question posée."

Parlant ensuite de Prost, Coulthard explique ce qu’il a perçu du Français quand il l’a côtoyé, avant de le comparer à Senna : "Alain ? Un introverti, un peu nerveux, se rongeant toujours les ongles, limitant son nombre de tours sur la piste."

"D’une part parce qu’il voulait passer du temps à analyser les données avec les ingénieurs, mais je pense aussi qu’il comprenait que chaque tour était un accident potentiel et chaque accident une blessure potentielle. Je pense qu’il était vraiment focalisé sur l’idée que chaque tour devait compter."

"Et puis, il y avait quelqu’un comme Ayrton, qui était un mélange de ces deux pilotes. Pas aussi arrogant, peut-être, qu’un Nigel lorsqu’il expliquait ses succès, absolument dévoué, bien sûr, au pilotage, enchaînant les tours, une foi en lui-même et la conviction qu’une force supérieure le guidait sur la piste."

Coulthard a ensuite révélé que ces champions du monde étaient unis par le désir de s’aligner avec les bonnes personnes au sein de l’équipe, tous trois reconnaissant que cela était essentiel à leur succès : "La seule chose qui les unissait tous, au-delà de la vitesse, était leur connectivité intense avec l’équipe."

"Les personnes clés qui étaient les moteurs de la performance de la voiture, qu’il s’agisse de l’ingénieur de course, du concepteur ou du directeur d’écurie, auprès de qui ils faisaient pression pour débloquer des fonds dans un domaine qu’ils jugeaient lacunaire par rapport à leurs concurrents."

"Ils étaient comme des chefs d’orchestre, d’un orchestre brillant lorsqu’il est à son apogée. Et puis, à un certain moment, ils se retournaient, sautaient dans le véhicule et en exploitaient la performance."