’Une carrière incroyable’ : Alonso salue Hamilton avant son 400e Grand Prix

Lewis Hamilton s’apprête à franchir un cap symbolique de sa carrière en Formule 1 à l’occasion du Grand Prix du Brésil, qui marquera son 400e engagement et son 400e départ dans la discipline. Le septuple champion du monde rejoindra ainsi Fernando Alonso dans le cercle très fermé des pilotes ayant atteint ce total. Interrogé sur l’arrivée de son ancien rival dans ce club, l’Espagnol a tenu à saluer la longévité exceptionnelle du Britannique, tout en soulignant que les calendriers de plus en plus chargés pourraient permettre à d’autres pilotes d’atteindre ce chiffre à l’avenir.

Fernando Alonso ne sera bientôt plus aussi seul au sommet des statistiques de longévité de la Formule 1. Ce week-end, au Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton atteindra la barre symbolique des 400 départs en Grand Prix, devenant l’un des rares pilotes de l’histoire à franchir ce cap.

Le Britannique, désormais pilote Ferrari, reste toutefois encore loin du record absolu détenu par Alonso.

À 45 ans, le double champion du monde espagnol compte 444 départs pour 447 engagements avant le rendez-vous d’Interlagos, soit 44 départs de plus que Hamilton une fois le cap franchi par ce dernier.

Les deux hommes, qui ont notamment été coéquipiers et rivaux chez McLaren en 2007, continuent ainsi d’écrire l’histoire de la discipline près de deux décennies après leur première confrontation.

Interrogé sur l’arrivée de Hamilton dans le club des pilotes ayant disputé au moins 400 Grands Prix, Alonso s’est montré particulièrement élogieux envers son ancien rival.

"Oui, bien sûr. C’est un chiffre important", a répondu le pilote Aston Martin au Brésil ce jeudi.

"Je pense que de plus en plus de pilotes vont rejoindre ce club avec ces calendriers très longs. Je crois que si vous courez pendant dix ans aujourd’hui, vous dépassez les 250 courses."

"Lewis a évidemment eu une carrière incroyable en Formule 1, avec 400 courses, toutes disputées dans une position très compétitive. Je le félicite et j’espère qu’il connaîtra une bonne course et un bon week-end."

Pour Alonso, l’évolution du calendrier constitue un facteur important dans la multiplication des records de longévité.

"Oui, les saisons comptent désormais plus de vingt Grands Prix, les pilotes peuvent accumuler les départs beaucoup plus rapidement qu’au cours des décennies précédentes."

Quatre ans plus jeune qu’Alonso, Hamilton pourrait théoriquement finir par dépasser son ancien rival au classement des pilotes ayant pris le plus grand nombre de départs en Formule 1.

La perspective dépendra toutefois de la durée respective de leurs carrières.

Alonso a récemment prolongé son contrat avec Aston Martin jusqu’à la fin de la saison 2027, confirmant sa volonté de poursuivre l’aventure malgré ses 45 ans. Hamilton sera également présent chez Ferrari en 2027, mais son avenir au-delà de cette échéance demeure incertain.

Le Britannique a néanmoins récemment laissé entendre, avec un certain doute sur la faisabilité tout de même, qu’il pourrait poursuivre sa carrière jusqu’au début des années 2030. Parmi ses motivations figure notamment son ambition de participer à un Grand Prix organisé sur le continent africain, un objectif qu’il défend depuis plusieurs années et qu’il aimerait réaliser avant de quitter la discipline.

Interrogé au Mexique sur sa longévité et sur sa capacité à rester performant malgré les années, Hamilton avait livré une réponse particulièrement affirmée.

"Vous n’avez jamais eu quelqu’un comme moi ici en 70 ans d’histoire de ce sport, donc j’ai le sentiment d’être fait différemment", avait déclaré Hamilton.

"Bien sûr, il y a des défis à venir que je ne peux pas prévoir et qui accompagnent le vieillissement. Mais tout au long de ce parcours, de cette aventure, il y a eu tellement d’idées préconçues sur le fait que votre temps de réaction diminue."

"Avez-vous vu ma réaction lors de la dernière course ? Mon temps de réaction est meilleur que celui de certains des plus jeunes pilotes ici. Il existe de nombreux outils que vous pouvez utiliser pour continuer à entretenir vos capacités et garder votre esprit vif."

Hamilton reconnaît néanmoins que poursuivre sa carrière au plus haut niveau exige des sacrifices importants, et qu’il lui est impossible de garantir aujourd’hui qu’il conservera la même motivation dans plusieurs années.

"Je suppose que tant que vous êtes prêt à tout sacrifier, ce qui est mon cas actuellement, je ne peux pas dire si, dans quatre ans, j’aurai encore envie de continuer à faire ce que je fais. Mais j’aime toujours ce que je fais aujourd’hui. Je suis toujours totalement investi et je le resterai dans un avenir prévisible."