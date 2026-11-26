Lewis Hamilton ne partage pas le constat dressé par Sebastian Vettel sur l’atmosphère qui régnait chez Ferrari lorsque l’Allemand défendait les couleurs de la Scuderia. Dans son nouveau documentaire, le quadruple champion du monde a notamment évoqué un environnement dans lequel la pression du résultat était telle que les mécaniciens ne pouvaient pas véritablement se détendre. Malgré les tensions actuelles avec Charles Leclerc, Hamilton assure que l’ambiance au sein de l’écurie italienne est bonne et que les progrès réalisés depuis son arrivée permettent à l’ensemble de l’équipe de prendre davantage de plaisir cette saison.

Pilote Ferrari entre 2015 et 2020, Sebastian Vettel était passé près de décrocher le titre mondial avec la Scuderia en 2017 et 2018, au terme de deux campagnes durant lesquelles il avait affronté Lewis Hamilton, alors chez Mercedes, sans toutefois parvenir à prendre le dessus sur le Britannique.

Le passage de Vettel à Maranello avait été largement marqué par la politique interne du constructeur italien. Luca di Montezemolo, qui avait recruté l’Allemand, avait quitté ses fonctions avant même son arrivée en 2015, tandis que Sergio Marchionne et Maurizio Arrivabene le considéraient davantage comme un simple "employé" que comme un pilote appelé à occuper un rôle comparable à celui de Michael Schumacher.

Dans son nouveau documentaire, auquel Lewis Hamilton a également participé, Vettel a affirmé que les mécaniciens de Ferrari n’avaient pas le droit de s’amuser en raison de l’immense pression liée à la nécessité de gagner. La direction de l’équipe ne souhaitait notamment pas les voir écouter de la musique dans le garage.

Ces déclarations ont été soumises à Hamilton, qui dispute actuellement sa deuxième saison sous les couleurs de la Scuderia. Le septuple champion du monde assure toutefois ne pas reconnaître dans cette description l’environnement dans lequel il évolue aujourd’hui.

"Je ne vois pas cela", a répondu Hamilton.

"Si je regarde les deux autres équipes dans lesquelles j’ai évolué, je pense que l’énergie était similaire dans le sens où les gens sont simplement concentrés : ils veulent vraiment, vraiment gagner. Je pense que la concentration et la passion sont aussi élevées qu’elles peuvent l’être."

Le Britannique reconnaît que l’ambiance dans le garage Ferrari diffère de celle qui peut régner chez certains de ses concurrents, notamment Red Bull Racing, mais il ne considère pas pour autant que cela témoigne d’un environnement de travail excessivement austère.

"Nous n’avons pas d’enceinte dans notre garage qui diffuse de la musique déjantée comme dans le garage d’à côté [Red Bull], mais non, je pense qu’il y a une bonne ambiance, une bonne énergie."

"Je pense que nous prenons évidemment beaucoup plus de plaisir cette année. L’année dernière n’a pas été très amusante pour aucun d’entre nous, mais nous avons parcouru un long chemin."

Hamilton insiste sur les progrès accomplis par Ferrari

Les déclarations de Hamilton interviennent pourtant dans un contexte particulièrement tendu pour Ferrari. Le Britannique et Charles Leclerc ont traversé plusieurs périodes de tensions cette saison, notamment lors du Grand Prix de Las Vegas le week-end dernier, où les deux équipiers se sont de nouveau accrochés.

Alors que l’harmonie au sein de la Scuderia semble avoir été ébranlée par ces incidents, Hamilton préfère mettre en avant les progrès accomplis par Ferrari sur le plan sportif depuis son arrivée à Maranello.

"Nous nous battons pour la deuxième place du championnat des constructeurs, nous pouvons la décrocher au Qatar."

"Nous avons parcouru un très, très long chemin, et ce n’est que le début. Il y a encore davantage à venir."

Vasseur attend une réaction collective au Qatar

À l’approche de l’avant-dernière manche de la saison, Frédéric Vasseur a également insisté sur la nécessité pour Ferrari de réagir collectivement après les événements de Las Vegas.

Le directeur de la Scuderia souhaite que son équipe exploite au mieux les trois séances d’essais libres au Qatar pour préparer ses monoplaces aux exigences très différentes du circuit de Losail.

"Nous nous rendons au Qatar déterminés à réagir en tant qu’équipe et à réaliser le genre de week-end que nous attendons de nous-mêmes. Losail est très différent de Las Vegas, avec ses longs enchaînements de virages rapides. La limite de 27 tours pour chaque train de pneumatiques rendra également la gestion de l’allocation des pneus et de la stratégie particulière ce week-end", explique Vasseur.

"Nous disposons de trois séances d’essais libres pour préparer la voiture et notre objectif est clair : optimiser chaque aspect du week-end en visant le plus haut niveau d’exécution possible et ramener un solide résultat avec les deux voitures."