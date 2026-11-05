Hamilton reconnaît ’bousculer’ Ferrari et explique pourquoi il ne changera pas

Lewis Hamilton reconnaît que son arrivée chez Ferrari n’a pas été simple à gérer, notamment en raison de sa personnalité et de sa volonté permanente de faire évoluer le fonctionnement de l’écurie. Après son nouvel accrochage avec Charles Leclerc au Grand Prix du Mexique, le septuple champion du monde a évoqué les difficultés de son intégration dans une équipe où le Monégasque est solidement installé depuis huit saisons. Le Britannique assure néanmoins avoir toujours cherché à construire une relation harmonieuse avec son coéquipier, tout en prévenant qu’il ne renoncera pas à réclamer des changements pour permettre à Ferrari de jouer le titre mondial en 2027.

Les relations entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc continuent de susciter des interrogations après leur affrontement dans le premier tour du Grand Prix du Mexique. Parti de la pole position, le Britannique avait dû défendre sa position face à une attaque de son coéquipier, mais les deux Ferrari avaient fini par sortir de la piste.

Hamilton avait alors rétrogradé de la première à la troisième place, derrière Max Verstappen, tandis que Leclerc avait écopé d’une pénalité de cinq secondes.

À l’issue de la course, le septuple champion du monde avait appelé à des "discussions sérieuses" au sein de la Scuderia afin de clarifier les circonstances de cet incident et d’éviter que de nouvelles confrontations entre les deux pilotes ne compromettent les résultats de l’équipe.

Présent au Brésil pour le Grand Prix d’Interlagos, Hamilton est revenu sur cette situation en abordant un sujet plus large : les difficultés rencontrées depuis son arrivée à Maranello au début de la saison 2025.

Interrogé sur le fait que l’ancienneté de Charles Leclerc chez Ferrari ait pu compliquer son intégration, Hamilton a reconnu que le Monégasque disposait naturellement d’une position bien établie au sein de l’écurie.

Arrivé chez Ferrari en 2019, Leclerc y a construit de solides relations au fil des saisons et remporté neuf Grands Prix sous les couleurs de la Scuderia. Une situation dont Hamilton assure avoir pleinement conscience depuis son arrivée.

"Il est ici depuis longtemps. Huit ans, et il a remporté neuf victoires avec l’équipe. Il est profondément intégré à cette équipe, et je savais que cela représenterait toujours un défi", a expliqué le Britannique.

"J’ai toujours respecté cela, et lorsque je suis arrivé dans l’équipe, j’ai vraiment travaillé dur pour construire une bonne relation avec Charles, réduire la distance entre nous et faire en sorte que nous soyons en harmonie et que nous travaillions dur ensemble. J’ai toujours essayé de me montrer respectueux."

Hamilton insiste ainsi sur les efforts qu’il a entrepris pour trouver sa place dans un environnement où son coéquipier possédait déjà plusieurs années d’expérience. Mais il reconnaît également que sa propre personnalité peut parfois bousculer les habitudes d’une équipe.

Hamilton n’a jamais caché son exigence concernant le fonctionnement des écuries pour lesquelles il pilote.

Après de nombreuses années passées chez Mercedes, le septuple champion du monde a rejoint Ferrari avec une expérience considérable, mais aussi des convictions fortes sur les changements nécessaires pour retrouver les sommets.

Une approche qui, selon lui, peut naturellement susciter certaines réticences au sein d’une organisation déjà structurée.

"Naturellement, ce n’est pas si facile de voir quelqu’un comme moi arriver dans une équipe, parce que je suis très franc et que je pousse, je pousse et je pousse encore. Je réclame énormément de changements", a-t-il reconnu.

"Et je vais continuer à en réclamer davantage. Tant que je serai ici, c’est comme cela que les choses se passeront."

Malgré les tensions apparues au Mexique et les difficultés rencontrées depuis son arrivée chez Ferrari, Hamilton reste persuadé que l’écurie italienne possède le potentiel nécessaire pour retrouver le sommet de la Formule 1.

Le Britannique estime que cette ambition ne pourra toutefois se concrétiser qu’à travers un travail collectif, dans lequel chacun doit accepter de se remettre en question et d’élever son niveau d’exigence.

"Je suis ici pour gagner, et pour pouvoir gagner, il faut travailler avec toutes les personnes qui vous entourent. Il faut pousser, et je dois pousser. J’ai aussi besoin qu’on me pousse pour progresser."

"Nous pouvons tous toujours progresser et devenir meilleurs, et je crois sincèrement que cette équipe peut se battre pour le championnat l’année prochaine."

Hamilton a essuyé des critiques, Ralf Schumacher l’accusant notamment de se comporter comme le célèbre gangster américain Al Capone, à la suite d’une série de messages radio virulents adressés au muret des stands de Ferrari.

Mais Hamilton a affirmé qu’il se "soucie assez peu" de l’avis des observateurs extérieurs sur ses propos, ajoutant qu’il "ne se laissera pas réduire au silence".

"Je me soucie assez peu de ce que les gens pensent de mes propos. Je suis quelqu’un de spontané ; j’exprime ce que je ressens sur le moment", a répondu Hamilton.

"J’ai vu quelqu’un suggérer que mes propos étaient calculés. Je tiens à répondre à cela : en pleine course, votre rythme cardiaque atteint environ 170 battements par minute."

"Vous pilotez à plus de 300 km/h. Vous n’avez tout simplement pas le temps de calculer ce que vous dites, ni de réfléchir à la manière dont les médias vont interpréter vos paroles ; ce n’est pas du tout ce qui vous préoccupe."

"Bien sûr, il arrive parfois que l’on dise des choses que l’on regrette par la suite, mais ce n’est pas mon cas. Je ne m’excuserai jamais d’être authentique et sincère. Je ne me laisserai pas réduire au silence. On ne m’a jamais imposé le silence. L’équipe ne m’a jamais demandé de ne rien dire ; les choses sont simplement ainsi."

Une entrevue prévue demain avec Leclerc et Vasseur

C’est finalement demain que les deux pilotes Ferrari pourront s’expliquer avec une réunion prévue avec Fred Vasseur.

"Comme je l’ai dit, nous allons nous asseoir pour en discuter. Je ne pense pas que tout sera réglé en une seule réunion, mais c’est une étape importante."

"Ce que nous construisons aujourd’hui nous placera dans une position idéale pour l’an prochain. D’une certaine manière, je suis même content que nous ayons vécu cette expérience. Bien sûr, j’aurais préféré gagner et réaliser un doublé, mais on peut tirer des leçons de ce genre de situation."

"Je crois sincèrement que, l’an prochain, nous serons en mesure de nous battre pour les titres mondiaux. C’est notre seul objectif. Pour l’instant, en coulisses, je m’efforce de maintenir le niveau de performance atteint lors des dernières courses, notamment en termes d’exécution, tout en travaillant sur la monoplace de l’an prochain."

"Concernant le moteur, je ne peux pas faire grand-chose, si ce n’est encourager l’équipe, ce qu’ils continuent d’ailleurs de faire en coulisses, j’en suis convaincu. Pour ce qui est de la voiture, il s’agit de veiller à ce qu’elle évolue dans la bonne direction, afin de bien entamer la saison prochaine. Le rôle de Fred, quant à lui, est de s’assurer que nous tirons tous dans la même direction."

"Bien entendu, nous allons nous battre avec acharnement, mais toujours de manière loyale, afin d’en tirer le meilleur parti."

Hamilton a réaffirmé son soutien à Vasseur, déclarant : "Je reste convaincu que Fred est la bonne personne pour nous mener vers le titre."

Interrogé sur ses attentes pour la suite, il répond : "Je pense qu’il s’agit avant tout de communication et de compréhension mutuelle."

"Je ne sais pas encore vraiment. J’ai essayé d’imaginer à quoi ressemblera cette réunion, comment les choses vont se dérouler. En réalité, je ne sais jamais à quoi m’attendre."

"Mais, quoi qu’il arrive, je veillerai à rester fidèle à moi-même, en toute authenticité. Je n’hésiterai pas à assumer mes responsabilités, tant pour mon rôle que pour les décisions que je prends au nom de l’équipe. Et je continuerai, tout simplement, à aller de l’avant."