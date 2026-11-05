Russell prévoit ’une grande introspection’ mais révèle qu’il a eu 14 week-ends perturbés

George Russell déclare qu’il a l’intention de se remettre en question après une saison difficile durant laquelle il assume sa part de responsabilité dans sa défaite au championnat. Le pilote Mercedes F1 a vu son coéquipier Kimi Antonelli dominer jusqu’à devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, alors que lui-même n’a gagné que trois courses.

S’il explique que la chance n’a pas été de son côté, il veut s’assurer de faire tout son possible pour comprendre pourquoi il a manqué de rythme et promet d’étudier les raisons de son échec afin qu’il ne se reproduise pas.

"Ce n’était pas destiné à se faire cette saison, mais vous devez aussi vous regarder dans le miroir et vous demander ’qu’aurais-je pu faire de mieux ?’" a expliqué Russell, avant de se questionner sur sa part de responsabilité dans ses divers problèmes.

"Est-ce que toute cette malchance est vraiment de la malchance ? Ou s’agit-il en réalité de choses sous notre contrôle qui auraient pu être mieux gérées ? Il faut donc simplement faire une très, très grande introspection, se relever et repartir de là."

Le Britannique a révélé qu’il a eu des problèmes dans près de trois quarts des week-ends disputés cette saison, rappelant que malgré ses propres lacunes, il a été touché par de trop nombreuses failles de fiabilité.

"Ces problèmes ne cessent de réapparaître, mais malheureusement cela semble toujours se produire de mon côté du garage. Nous avons conclu que nous n’avions eu que six courses sur 20 où nous avons connu un week-end propre."

"Penser que 14 de ces week-ends ont été entachés de problèmes est incroyable. Nous devons examiner la situation pour comprendre pourquoi il en est ainsi, s’il y a quelque chose que nous négligeons ou si c’est juste de la pure malchance."

"Pour le moment, cela ressemble davantage à de la malchance qu’autre chose. Lors d’une saison normale, vous pouvez avoir deux ou trois week-ends avec des problèmes. Nous en avons eu sur les trois quarts de cette saison, et cela a été incroyablement malchanceux."

Enfin, il a expliqué pourquoi un nouveau problème mécanique a été celui de trop au Mexique, lui faisant quitter le circuit prématurément : "En course, vous vous relevez toujours et, pour ma part, la meilleure façon de me relever était de quitter les lieux. C’était aussi simple que cela, vraiment."

"J’étais juste très contrarié d’avoir manqué l’occasion d’obtenir un bon résultat parce que le championnat était déjà terminé pour moi, mais je n’arrivais tout simplement pas à croire à la façon dont les choses se sont encore déroulées. Sur le moment, oui, je voulais juste partir de là."

"Je pense que je suis à 99 % du temps un vrai professionnel et j’essaie de ne pas faire mon caprice, mais parfois manquer la presse, OK, ce n’est pas idéal, mais ce n’est pas la fin du monde non plus. Dans des moments comme ça, vous n’avez pas vraiment envie de faire face à cela."