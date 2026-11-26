Cadillac F1 s’apprête à relever l’un des défis les plus exigeants de sa première saison en Formule 1 à l’occasion du Grand Prix du Qatar. Après un déplacement de 13 000 kilomètres et la traversée de onze fuseaux horaires depuis Las Vegas, l’écurie américaine retrouvera des conditions radicalement différentes sur le circuit de Losail, dont les nombreux virages rapides risquent de mettre en évidence certaines faiblesses de sa monoplace. Sergio Pérez et Valtteri Bottas s’attendent également à une épreuve particulièrement difficile sur le plan physique, tandis que Marcin Budkowski insiste sur la nécessité de continuer à progresser collectivement à l’approche de la saison 2027.

Vingt-deuxième et avant-dernière manche du championnat du monde 2026 de Formule 1, le Grand Prix du Qatar constitue le deuxième volet d’une série de trois épreuves consécutives, entre Las Vegas et la finale de la saison à Abu Dhabi.

Relativement récent au calendrier de la Formule 1, le Grand Prix du Qatar a fait son apparition en 2021. Le circuit de Losail avait alors offert un excellent défi aux monoplaces de la catégorie reine. Absent en 2022 afin d’éviter un conflit avec la Coupe du monde de football organisée dans l’émirat, le Grand Prix est devenu un rendez-vous régulier du championnat à partir de 2023, dans le cadre d’un contrat de dix ans.

Comme à Las Vegas, la course se disputera de nuit, mais les caractéristiques du circuit seront radicalement différentes. Situé au nord de Doha, le tracé permanent de Losail offre un niveau d’adhérence élevé et se caractérise par une succession incessante de virages à moyennes, hautes et très hautes vitesses. Le passage particulièrement rapide des virages 12, 13 et 14 pousse notamment les performances aérodynamiques des monoplaces de Formule 1 à leurs limites.

Le Qatar constitue également l’épreuve la plus exigeante de la saison pour les pneumatiques Pirelli. Il s’agit ainsi du seul Grand Prix de l’année 2026 pour lequel le manufacturier italien impose une limite au kilométrage effectué avec chaque train de pneus.

Indépendamment du composé utilisé, les pneumatiques ne pourront parcourir que 27 tours du circuit long de 5,4 kilomètres. Tous les pilotes couvrant l’intégralité des 57 tours du Grand Prix devront donc obligatoirement effectuer au moins deux arrêts aux stands.

Les températures élevées, associées à un taux d’humidité souvent étonnamment important pour un État du Golfe et aux forces G prolongées dans les virages, font également du Grand Prix du Qatar l’une des épreuves les plus difficiles physiquement pour les pilotes.

La limitation de la longueur des relais accentuera quelque peu ces difficultés, puisqu’elle incitera les pilotes à attaquer davantage tout au long de la course. C’est d’ailleurs à la suite d’une édition 2023 particulièrement éprouvante que la Formule 1 a entrepris d’introduire un système obligatoire de refroidissement des pilotes afin de lutter contre la chaleur excessive dans les cockpits.

Marcin Budkowski, directeur de Cadillac F1, entend profiter de ce rendez-vous pour continuer à mettre en application les enseignements tirés des précédentes manches et améliorer la qualité d’exécution de son équipe.

"Losail est un circuit rapide et fluide, où la confiance, l’équilibre de la voiture et la gestion des pneumatiques sont les clés du succès. Alors que nous entamons la dernière ligne droite de la saison, chaque séance est une occasion de capitaliser sur ce que nous avons appris et de bien exécuter les choses en tant qu’équipe", explique le Polonais.

"Nous devrons nous concentrer sur l’exploitation maximale de notre préparation, nous adapter rapidement au cours du week-end et offrir à Checo et Valtteri la meilleure base possible pour courir sous les projecteurs."

Pérez s’attend à voir les faiblesses de Cadillac exposées au Qatar

Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont tous deux participé à trois éditions du Grand Prix du Qatar. Le Mexicain y a notamment décroché une quatrième place lors de la première édition en 2021, avant d’inscrire un nouveau point en terminant dixième en 2023. C’est également cette année-là que Bottas a obtenu son meilleur résultat personnel à Losail, avec une huitième place.

Pour Pérez, le premier défi du week-end sera de récupérer du long déplacement entre Las Vegas et Doha, avant de retrouver un circuit dont les caractéristiques ne devraient pas particulièrement convenir à la monoplace américaine.

"Passer directement de Las Vegas à Doha en traversant onze fuseaux horaires constitue un gros défi physique, il est donc important de bien récupérer et d’adapter nos horaires de sommeil dès le début de la semaine. Losail représente un défi très différent de Las Vegas, avec son tracé rapide et fluide et ses virages à haute vitesse. Nous savons que ce type de circuit ne convient pas particulièrement à notre voiture et qu’il mettra en évidence certains domaines dans lesquels nous manquons encore de performance", reconnaît Pérez.

Contraint de mettre prématurément un terme à sa course à Las Vegas, le Mexicain est néanmoins impatient de retrouver la piste. Au-delà des performances intrinsèques de sa monoplace, il souhaite également poursuivre le travail de développement opérationnel de Cadillac en préparation de sa deuxième saison en Formule 1.

"Cependant, après la fin prématurée et frustrante de ma course à Las Vegas, j’ai hâte de retrouver la piste et de travailler étroitement avec l’équipe pour exploiter au maximum ce dont nous disposons. Nous allons continuer à pousser sur tous les fronts, pas seulement en matière de performances de la voiture, mais aussi sur le plan opérationnel, car chaque course est une occasion d’apprendre, de progresser et de nous préparer pour la saison prochaine."

Bottas se prépare à une épreuve particulièrement physique

Valtteri Bottas insiste lui aussi sur les exigences physiques du Grand Prix du Qatar, qui seront accentuées par la limitation de la longueur des relais pneumatiques. Le Finlandais s’attend à devoir maintenir un niveau d’intensité particulièrement élevé pendant l’intégralité de la course.

"Le Qatar est l’un des week-ends les plus exigeants physiquement du calendrier. Entre la chaleur, l’humidité et les forces G prolongées dans les virages à moyennes et hautes vitesses, on est vraiment mis à l’épreuve dans le cockpit, et les limites obligatoires de longueur des relais pneumatiques signifient que nous allons attaquer fort du début à la fin dimanche", souligne Bottas.

Comme son équipier, le Finlandais ne se fait guère d’illusions concernant l’adéquation entre les caractéristiques du circuit de Losail et celles de sa Cadillac.

"Nous avons tiré quelques enseignements utiles de Las Vegas et, même si nous savons que les caractéristiques du circuit du Qatar représenteront un défi pour notre package, l’objectif est de poursuivre sur cette dynamique, en réalisant chaque séance sans encombre pour tirer le meilleur parti du week-end."