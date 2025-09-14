Une année sans F1 pour Perez et Bottas, un handicap pour 2026 ?
Albon fait le parallèle avec ce qu’il a aussi vécu avec Red Bull
Sergio Pérez et Valtteri Bottas reviennent sur la grille de la Formule 1 l’an prochain après une année d’absence.
Cette situation est assez similaire à celle d’Alex Albon, même s’il était plus jeune, lorsqu’il a dû refaire une année en tant que réserviste chez Red Bull Racing, après avoir perdu son baquet.
Est-il difficile de retrouver le rythme après une année d’absence ? Et dans quelle mesure ce qu’il a pu faire pendant cette année sans F1 a-t-il été bénéfique ?
"Je dirais que l’un des avantages de mon année sans F1 – et je pense aussi pour Checo et Valtteri – est la refonte du règlement qui arrivait ensuite."
"Les pilotes n’ont pas toute l’expérience des dernières années de réglementation, donc les règles du jeu sont un peu plus équitables à votre retour. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont été impliqués pour rester affûtés – entraînement, pilotage, etc. Je me souviens que pendant mon année, j’ai fait des essais Pirelli et beaucoup de travail en simulateur, ce qui a été très utile."
"Je pense que nous sommes dans une situation légèrement différente, car ils ont beaucoup plus d’expérience et peuvent probablement se permettre de faire moins de choses pendant une année sans."
"Mon année a été davantage axée sur l’apprentissage et la préparation optimale pour mon baquet chez Williams. Je ne pense pas qu’avec leur expérience, ils auront raté grand-chose ; ils reprendront rapidement le rythme."
