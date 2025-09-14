Herta et le défi de la F2 : qu’attendre de ce transfert audacieux

Le passage surprise de Colton Herta de l’IndyCar à la Formule 2, principale série permettant aux pilotes de passer en Formule 1, pour 2026 est une décision « assez courageuse » qui s’avérera néanmoins très difficile, selon plusieurs pilotes.

Herta, neuf fois vainqueur en IndyCar, quitte son baquet Andretti pour rejoindre une écurie de F2 qui n’a pas encore été confirmée, dans le cadre de son ambition de courir en F1 avec Cadillac.

Malgré l’expérience et les résultats de Herta, qui est l’un des meilleurs pilotes d’IndyCar, il s’agit d’une décision audacieuse compte tenu de la difficulté de percer en F2, comme l’ont reconnu les meilleurs pilotes de la discipline.

Leonardo Fornaroli, actuel leader du championnat de F2, a qualifié cela de "grand défi pour lui de s’adapter à une voiture complètement différente, sur des circuits qu’il n’a probablement jamais empruntés".

Arvid Lindblad, pilote junior chez Red Bull, a déclaré que la décision de Herta était "incroyable pour le sport automobile", mais a souligné le défi auquel il sera confronté.

"Il n’y a pas vraiment de lien. Je pense que l’IndyCar aux États-Unis est en dehors de l’échelle de la F1, de la F2 et de la F3, donc je trouve que c’est incroyable de sa part et assez courageux qu’il ait décidé de franchir le pas."

"Je pense donc que c’est formidable pour le championnat et pour la promotion de ce sport. Mais je pense que ce sera une étape difficile."

"Comme l’a dit Leo, ce seront probablement presque uniquement des circuits entièrement nouveaux. Alors que nous avons déjà l’expérience de la F3 pour les connaitre. Ensuite la F2 n’est pas une voiture facile à piloter. J’imagine que c’est très différent de l’IndyCar."

"Il est donc difficile pour nous de vraiment nous prononcer pour l’instant ; ce sera certainement un défi, mais il est très apprécié. Il a fait du très bon travail aux États-Unis. Ce sera donc passionnant à voir."

Le pilote AIX Racing Joshua Dürksen a déclaré qu’il adorerait que cela se produise, car "ce sera également une excellente comparaison pour le monde du sport automobile, qui pourra voir ce qu’un pilote IndyCar est capable de faire en F2, car je pense que ces deux catégories sont extrêmement compétitives."

"Bien sûr, ce sera très différent pour lui, car ce sont de nouveaux circuits et une voiture très différente à piloter."

"Et je pense que l’environnement sera également très différent pour lui. Mais pour être honnête, j’aimerais beaucoup qu’il arrive en F2. Je pense que nous, les pilotes de F2, pourrions également apprendre beaucoup de lui."

Herta possède une certaine expérience des circuits européens, ayant couru en Formule MSA (aujourd’hui F4 britannique) aux côtés de Lando Norris en 2015 et en EuroFormula Open un an plus tard. Il a ainsi couru sur les circuits de F2 actuels de Silverstone, du Red Bull Ring, du Hungaroring, de Spa, de Monza et de Barcelone, il y a près de dix ans.

Son coéquipier en Formule MSA en 2015 et rival pour le titre, Lando Norris, apprécie beaucoup Herta et affirme qu’il a les qualités requises pour réussir en F1, et plus encore en F2.

"Ce ne sera probablement pas difficile pour lui, car il est doué pour sauter dans toutes sortes de voitures, c’est ce qu’il a toujours fait dans sa vie. C’est un pilote extrêmement talentueux, et j’ai beaucoup aimé courir avec lui en 2015," avait déclaré Norris à Monza.

"Donc disons que ce ne sera pas difficile, car je pense qu’il a les compétences pour être rapide dans n’importe quelle voiture ; mais être l’un des meilleurs en Formule 1, c’est ce qui est difficile."

"Et si c’est toujours son objectif, s’il ne veut pas juste être pilote d’essai mais devenir titulaire en F1 dans les années à venir, alors oui, ça devient plus complexe. Mais il est tout à fait capable d’arriver en F1, et j’ai hâte, j’espère, de le revoir bientôt."

Le plus grand défi auquel Herta sera confronté, outre les circuits peu familiers, sera de tirer le meilleur parti des pneus Pirelli capricieux utilisés en F2.

La plupart des pilotes arrivent en F2 après avoir déjà testé les pneus Pirelli en Formule 3, mais Herta s’est habitué à une façon très différente d’utiliser les pneus Firestone en IndyCar.

"Ce sera intéressant, c’est sûr. Je lui souhaite bonne chance, ce serait vraiment sympa à voir. Le niveau est très élevé en IndyCar, mais le voir arriver en Europe et observer comment il s’en sort sera intéressant," conclut Oliver Bearman, pilote Haas F1.

"C’est difficile à dire. Je ne connais pas les spécificités de l’IndyCar, mais quand on regarde les qualifications ou les courses, on voit qu’ils attaquent vraiment. J’espère qu’il a apprécié ce style de course. Ici, c’est un peu différent avec les Pirelli."

"Ayant grandi en Europe, tu t’habitues au fait qu’on ne fait qu’un seul tour lancé avant de refroidir les pneus. C’est comme ça, pour le meilleur ou pour le pire. Pour moi, c’est entre la F4 et la F3 que le plus grand changement s’est produit."

"Passer de cinq ou six tours rapides à seulement un tour à fond. C’est difficile d’en extraire toute la performance, car tu perds en rythme. Mais il est clairement très bon, je suis sûr qu’il s’adaptera rapidement."