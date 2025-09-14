Sainz a rejoint Williams F1 quand il a compris la ’responsabilité’ qu’il aurait

Carlos Sainz a expliqué comment le fait d’avoir immédiatement compris qu’il aurait le "pouvoir de changer les choses" chez Williams F1 a été un facteur déterminant dans sa décision de rejoindre l’écurie britannique. Selon lui, il a vite été conscient du fait qu’il pourrait changer les choses qui ne lui convenaient pas, et c’est ce qui l’a convaincu à rejoindre le team.

"Oui, c’était très important pour moi, et l’une des pièces les plus importantes du puzzle était probablement de rejoindre une équipe où je savais que je serais écouté, où je savais que je serais bien accueilli et où je savais qu’il y avait le pouvoir de changer les choses, si je me rendais compte qu’il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas ou que je souhaitais améliorer" a déclaré Sainz dans une interview exclusive sur Motorsport Week.

"JV [James Vowles] m’a toujours donné cette responsabilité et ce leadership, en me disant que quoi que je dise, nous ferions de notre mieux pour que cela se réalise. C’était probablement l’un des éléments clés."

"Évidemment, cela fait maintenant 10 ans que je suis en Formule 1 et l’une des choses que je pense pouvoir bien faire en tant que pilote, c’est savoir comment développer une voiture et comment diriger l’équipe afin de créer un environnement plus performant pour tout le monde. Je voulais avoir la possibilité d’être écouté et de diriger l’équipe dans la bonne direction."

L’Espagnol est convaincu qu’il peut apporter sa patte, mais surtout son expérience, à Williams cette année et les suivantes, même s’il ne veut pas sous-estimer les excellentes bases en place : "Je pense qu’il est toujours intéressant de partager ses différentes expériences."

"Cela fait maintenant dix ans que je suis en Formule 1 et je rejoins une équipe en pleine ascension qui tente de devenir la meilleure équipe de Formule 1. Je pense avoir acquis une très bonne expérience lors de la période ascendante chez McLaren, puis chez Ferrari, et j’essaie évidemment d’apporter toute l’aide possible."

"En même temps, on voit que Williams fait déjà les choses très bien, et même mieux que ce à quoi j’étais habitué dans d’autres équipes, mais il y a aussi des choses qui manquent clairement et qui doivent être améliorées."

"Il s’agit de partager cette expérience avec Alex [Albon], JV et toute l’équipe d’ingénieurs, ainsi qu’avec tout le monde à l’usine, pour essayer de tout mettre en place afin d’être meilleurs."