Un problème moteur prive Alonso et Aston Martin F1 de points à Monaco

Un week-end de Monaco sans points pour Fernando Alonso et Aston Martin F1 !

C’est la frustration pour l’Espagnol, au compteur toujours bloqué à 0 point lors de cette saison 2025, alors qu’il pouvait viser un top 7 ou 8 grâce à sa belle position obtenue en qualifications et maintenue au départ.

"J’ai eu un problème moteur dès le 15e tour, nous étions en manque de puissance. Je pensais pouvoir tenir le coup, car les dépassements sont très difficiles ici, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas."

"Nous avons raté une autre belle occasion de marquer de bons points aujourd’hui. Je suis satisfait de ma performance ce week-end et nous nous dirigeons vers la prochaine course pour une nouvelle occasion de repartir."

Lance Stroll, parti en fond de grille, n’a pas osé le pari stratégique de faire un des deux arrêts obligatoires dans les premiers instants de la course. Il n’a fini que 15e.

"C’est Monaco, donc quand on a un samedi difficile, on sait que dimanche sera toujours un défi. Partir du fond de grille était forcément compliqué et la course n’a pas été passionnante, avec très peu d’opportunités de gagner des places aujourd’hui. Tournons la page et concentrons-nous sur Barcelone dans une semaine."