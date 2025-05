’Déclenchons un arrosage automatique’ : Russell se moque des règles de Monaco

George Russell a terminé à la porte des points au Grand Prix de Monaco après une course à deux arrêts obligatoires durant laquelle il a été bloqué d’abord par Liam Lawson, puis deux fois par les Williams. De quoi frustrer le pilote Mercedes F1, qui n’a évidemment pas apprécié cette nouvelle règle artificielle, comme il l’explique avec ironie.

"J’ai une très bonne idée. Chaque pilote a un bouton, et ça permet de déclencher un arrosage automatique, et on décide si on le fait en qualifs, en course, mais on ne peut le faire qu’une fois dans tout le week-end. Et tous les pilotes l’ont ! Ou sinon un pilote d’une équipe ! L’arrosage se lance, ça épice les choses, c’est la SEULE solution !" a plaisanté le Britannique.

Décidément remonté et peu avare en propositions, Russell a aussi imaginé centrer le week-end sur les qualifications : "On peut en discuter, mais sinon, faisons deux séances de qualifications et marquons des points avec les qualifications."

"On aurait une qualification le samedi et ce serait une victoire, et une course qualificative le dimanche et ce serait une victoire. je ne sais pas, car la course était un peu idiote. A moins d’avoir beaucoup de pluie, comme quelques courses l’an dernier... mais c’est Monaco, il n’y a pas d’autre course comme ça."

Dans tous les cas, il ne semble pas être un grand fan de Monaco et du glamour qui entrave selon lui la passion de la F1 : "Il y a probablement 95 % des gens qui viennent ici qui ne viennent pas voir la course, possiblement plus, donc ce n’est pas vraiment une course."

A noter que les commissaires de course ont bien tenu en compte du message radio de frustration de Russell, qui a délibérément passé Alex Albon hors piste, pour imposer un drive through.

La FIA a confirmé que le caractère volontaire n’était pas tolérable et il est évident que cela valait plus que 5 secondes de pénalité même si le jeu des ralentissements a frustré beaucoup de pilotes aujourd’hui.

Une course "détendue" mais "frustrante" pour Antonelli

Andrea Kimi Antonelli a subi la même stratégie que son équipier et a en plus dû ralentir pour faire garder la 11e place à Russell, ce qui l’a contraint à terminer dernier à trois tours du vainqueur : "C’était plutôt détendu comme course, le premier tour a eu de l’action mais nous essayions de rester longtemps en piste."

"C’était le plan mais Williams jouait le même jeu. J’ai fait ce que l’équipe m’a demandé de faire, on a essayé de faire arriver au moins une des voitures dans les points mais ça n’a pas fonctionné. On n’aurait rien pu faire de mieux ici."

"J’ai pu attaquer dans les cinq derniers tours et c’était amusant. Mais on s’y attendait, quand vous partez de si loin à Monaco vous savez que vous aurez du mal à gagner des places. Mais je pense que je n’aurais pas dû être dans cette position, l’erreur hier a été coûteuse et je vais m’assurer de ne plus en faire."

"C’était un week-end difficile, il y a beaucoup à apprendre. J’ai beaucoup appris sur les réglages et sur les retours à faire à l’équipe, car nous sommes allés dans une direction puis nous sommes revenus en arrière et c’était un bon apprentissage pour moi. Il a fallu gérer la frustration en course mais j’ai beaucoup appris."