Hamilton a passé sa course de Monaco ’au milieu de nulle part’

Lewis Hamilton a terminé cinquième à Monaco après être parti de la 7e position.

Le pilote Ferrari a profité des jeux stratégiques de Racing Bulls juste derrière lui et de l’abandon de Fernando Alonso, mais il termine loin, à 45 secondes de la tête.

"Ça arrive, c’est comme ça, mais non je ne sais pas pourquoi encore. Cette course était un peu spéciale mais je n’avais pas le rythme de Charles (Leclerc)."

Sur la stratégie à deux arrêts, il ajoute : "Je ne peux pas commenter le reste de la course."

"Personnellement, j’étais au milieu de nulle part, j’ai commencé avec une pénalité, derrière deux voitures, puis je me suis retrouvé dans un no man’s land, sans vraiment me battre avec qui que ce soit. À partir de là, c’était assez simple."

Hamilton admet encore une mauvaise communication radio avec son équipe, notamment quand il a reçu le message d’accélérer car c’était "sa course".

"Ce n’était pas très clair, les informations n’étaient pas très claires. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait “c’est notre course”. Je ne savais pas pour quoi je me battais. Je n’étais pas près des gars de devant. J’étais tellement loin d’eux. Au moins, on avance."