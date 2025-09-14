Un des secrets de la performance pure de Verstappen révélé

Max Verstappen a créé la sensation sur la Nordschleife il y a quelques semaines en battant dès ses premiers tours rapides le record de la piste avec une Ferrari de catégorie GT3.

Alors qu’il n’y avait jamais roulé de manière compétitive, à part sur simulateur, le pilote Red Bull Racing a tout de suite trouvé ses marques, démontrant ainsi son talent.

Et hier, lors des qualifications de la NLS, il a mis un énorme écart, sur piste mouillée, aux autres pilotes courant dans sa catégorie.

Bradley Scanes, l’ancien entraîneur de Verstappen, n’est pas surpris par cette adaptation quasi instantanée du Néerlandais. Et il nous a confié une anecdote remontant à la célèbre saison 2021.

La préparation habituelle des pilotes pour un nouveau Grand Prix a été retardée en raison de l’achèvement tardif du circuit. Verstappen s’est donc fait livrer une version numérique du circuit de la Corniche de Djeddah avant le tout premier Grand Prix d’Arabie saoudite pour tenter de devancer son rival Lewis Hamilton.

Si cela a empêché les autres pilotes de faire des essais sur un circuit très fidèle en simulateur, Scanes a expliqué comment Verstappen a pu prendre le dessus grâce à cette initiative.

"Max est souvent présenté comme un talent naturel, mais il y a une raison pour laquelle il enchaîne les secteurs en violet dès les essais libres 1, tandis que d’autres pilotes s’entraînent."

"C’est parce qu’il s’est entraîné sur la piste pendant des heures et des heures la semaine précédant la course."

"La première année où nous sommes allés en Arabie saoudite [en 2021], personne ne maîtrisait ce circuit en EL1, et Max n’arrêtait pas de tourner en enchainant les secteurs en violet, violet, violet, et c’est une piste difficile !"

"Red Bull n’avait même pas la dernière version du circuit dans son simulateur, et Max avait réussi à trouver quelqu’un en ligne sur le Net pour reconstituer le tracé et l’intégrer dans son propre simulateur à domicile."

"C’est un peu l’éthique de travail de Max, ces différences qui font les champions. Et quand nous sommes en 2021, nous sommes dans une lutte pour le titre, chaque détail compte, et au final, nous n’avons pas gagner l’Arabie saoudite pour plusieurs raisons, mais on pouvait voir son rythme dès son premier départ à la sortie des stands."

"En fait, son tour de qualification avant qu’il ne percute le mur [en Q3] aurait probablement pu être considéré comme l’un des plus grands de tous les temps."