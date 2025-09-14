Verstappen obtient un permis crucial et se fixe un objectif sur le Nürburgring

Max Verstappen a obtenu le permis dont il avait besoin pour pouvoir participer aux 24 Heures du Nürburgring, après une journée compliquée sur la Nordschleife. Pour obtenir son permis DMSB Nordschleife de catégorie A, Max Verstappen devait ce samedi boucler 14 tours du circuit lors de la NLS7.

Il s’agit de la septième manche du championnat sur circuit du Nürburgring, et pour valider son permis, il devait être classé au volant de deux voitures différentes. Le problème est que l’une des voitures de son équipe Lionspeed GP, la n° 89, a été impliquée dans un accident pendant les qualifications et n’a pas pu prendre le départ.

Sous les couleurs de son équipe Verstappen.com, le quadruple champion du monde de F1 a pris le départ dans la Porsche 718 Cayman GT4 CS, avec un Permis B pour son équipage composé de simracers de la Team Redline, et il a parcouru les 14 tours requis dans une des deux voitures qu’il devait piloter.

Ne pouvant pas rouler dans la 89 car non-partante, Verstappen était alors dépendant d’une décision du comité, qui a finalement donné au Néerlandais son précieux sésame. Il n’aura donc pas besoin de rouler ce dimanche, même si ce n’est pas exclu, et il peut donc rouler en Nürburgring Endurance Series, mais aussi lors des 24 Heures du Nürburgring.

Son statut de champion du monde de Formule 1 n’offre pas de privilège au Nürburgring, et il a donc dû se plier au protocole en vigueur. Il a suivi hier les cours théoriques, terminé la formation en ligne, et écouté les conseils d’un instructeur spécialisé sur les trajectoires avant de faire des tests pratiques dans une GT de moins de 400 chevaux.

À lire également Verstappen a brillé sur la Nordschleife mais son permis A est en attente

Satisfait d’avoir son permis lui offrant la possibilité de faire tous types de courses en GT, Verstappen n’a pas caché son amour pour ce tracé, et a clairement exprimé son envie de rouler aux 24H du Nürburgring, qui se tiennent en juin chaque année.

"Je suis heureux que tout se soit bien passé et que j’aie obtenu le permis DMSB A Nordschleife. Je me suis bien amusé, mais c’est toujours le cas ici" a déclaré Verstappen. "C’était également une bonne chose de pouvoir rouler dans des conditions de course avec du trafic, donc avec des voitures plus rapides et plus lentes."

"Il y a eu une neutralisation ’code 60’, des drapeaux jaunes doubles et des drapeaux jaunes. J’ai roulé sous la pluie, sur une piste sèche et entre les deux. J’ai appris où il y a plus ou moins d’adhérence et j’ai également pris le départ. C’était agréable d’acquérir plus d’expérience sur ce circuit."

Le permis DMSB A désormais obtenu, Verstappen n’aura pas besoin de participer à la NLS8, la prochaine course de la série d’endurance ce dimanche. Au lieu de cela, la voie est libre pour qu’il participe à la neuvième manche de la NLS dans deux semaines.

Il sera alors également autorisé à piloter une voiture GT3, très probablement la Ferrari 296 GT3 d’Emil Frey Racing et se félicite de pouvoir arpenter l’impressionnant Nürburgring : "Il n’y a qu’un seul circuit comme la Nordschleife."

"C’est un circuit difficile : aujourd’hui, nous avons vu que sur un tour aussi long, une section peut être sèche tandis qu’une autre est mouillée. L’asphalte varie également en fonction de l’endroit. Cela rend difficile de tout relier, et c’est ce qui le rend si spécial. Courir ici pendant 24 heures dans une voiture GT3 serait incroyable."