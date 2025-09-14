McLaren F1 a réussi ce que Ron Dennis ’n’aurait jamais cru possible’

De retour au sommet de la F1 en 2024, McLaren F1 se rapproche rapidement du doublé championnat pilotes et constructeurs en F1 2025. La saison a été marquée par un succès incessant pour McLaren, l’équipe ayant réussi à accomplir ce que l’ancien patron Ron Dennis considérait comme impossible.

Comme l’a déclaré l’ancien pilote Ferrari Eddie Irvine, Dennis n’aurait jamais pensé qu’une écurie cliente puisse devenir championne, et l’ancien pilote Ferrari admet lui aussi être impressionné par ces accomplissements.

"Je suis impressionné par ce qu’a accompli McLaren" a déclaré Irvine. "McLaren a réalisé tout cela avec un moteur Mercedes à l’arrière de la voiture. Cela prouve simplement que c’est possible. Ron Dennis n’aurait jamais cru cela possible."

Selon Irvine, c’est l’oeuvre de Zak Brown d’avoir réussi à remonter McLaren en mettant à la tête de l’équipe et de ses départements clés les bonnes personnes, et notamment Andrea Stella (le directeur, en photo en bas) : "Zak Brown mérite vraiment une note de 10 sur 10. Il a fait un travail formidable."

Selon Bernie Ecclestone, Brown n’est pas ’très talentueux’, et il l’a dit sans détour au directeur de McLaren. Mais il reconnaît que l’Américain possède un talent essentiel : celui de s’entourer des bonnes personnes.

"Zak Brown fait du très bon travail. Je lui ai récemment dit, parce que je le connais depuis longtemps ’je ne pense pas que tu sois très talentueux, mais l’un de tes talents est de choisir les bonnes personnes pour travailler avec toi’. Il s’entoure des bonnes personnes et il les garde ensemble. Les gens chez McLaren font du bon travail" a gentiment déclaré Tonton Bernie.