Un départ crucial avant un GP du Qatar ’ennuyeux et sans surprise’ ?

Oscar Piastri est conscient qu’il joue ses espoirs de titre mondial en course ce dimanche au Qatar, et il sait ce qu’il doit réussir pour les maintenir en vie. Le pilote McLaren F1 voudra donc réussir à rester en tête au départ et dans les premiers tours de course.

Selon lui, les difficultés posées par le tracé de Losail sont moins présentes lorsqu’un pilote est en tête, et il voudrait bénéficier de cela pour réussir à éviter les plus gros problèmes.

"Je pense que le départ est probablement la chose la plus importante que je dois réussir. Je pense que nous avons vu lors du Sprint que rouler dans un air pur est un avantage considérable ici" a déclaré Piastri.

"Et avec la longueur des relais, je pense que la course sera assez rapide. C’est donc probablement la chose la plus importante à réussir. Mais oui, beaucoup de choses peuvent encore se passer."

Lando Norris sera en première ligne au départ et il espère réussir à rester dans cette position : "Comme tous les jours. Je suis deuxième, donc je n’ai pas vraiment de chance de gagner pour le moment. Mais oui, je me concentre juste pour prendre un bon départ. C’est tout."

Bien qu’il n’ait pas réussi à signer la pole position face à son équipier, le Britannique est plus satisfait de sa McLaren après les changements apportés sur la MCL39, et il espère en tirer meilleur parti.

"Évidemment, cela ne m’a pas permis de faire beaucoup mieux, mais je me sentais tout de même beaucoup mieux. J’avais l’impression que je pouvais au moins me battre pour la pole aujourd’hui. J’avais aussi beaucoup de dégâts sur la voiture à la fin de la Q3 hier, donc je pense que ça m’a aussi aidé."

"Mais bon, c’est la deuxième place. Évidemment, comme l’a dit Oscar, la longue ligne droite jusqu’au virage 1 est une bonne occasion pour tout le monde de gagner ou de perdre des places. À part ça, je pense que ça va être une course assez ennuyeuse et sans surprise."

Interrogé sur l’aspect crucial de battre Norris, puisqu’il perdra tout espoir de titre s’il finit derrière, Max Verstappen promet de tout faire : "Je vais tout tenter, au départ, au premier tour, toute la course. Si je ne le dépasse pas, il marque plus de points que moi."

"Ce sera difficile. Dans le Sprint aussi, j’ai essayé, mais nous sommes tombés dans cette période où nous avons beaucoup de mal avec les pneus et où nous ne semblons pas vraiment pouvoir suivre le rythme."

"De plus, dans les derniers tours du Sprint, Oscar m’a obligé à couper un virage pour y arriver. Donc, ça ira peut-être un peu mieux, mais oui, je pense que ce sera difficile. Mais nous verrons bien. C’est une longue course. Tout peut arriver."

Désormais, il sait qu’il doit tout donner pour aller chercher les McLaren, ce qui ne sera pas simple : "Il est assez difficile de savoir exactement ce qui va se passer. J’espérais bien sûr que ce serait mieux, mais malheureusement, cela reste encore un peu problématique."

"Et bien sûr, quand on a ce genre de limitation, sans compter les problèmes généraux liés au rythme de course, à la surchauffe des pneus, etc., on n’est pas les meilleurs. Cela rendra donc les choses un peu plus difficiles. Mais comme je l’ai dit, tout peut arriver."

Compte tenu de l’absence de dépassements en course, Verstappen pense que le départ peut être crucial pour le résultat final, mais s’attend aussi à voir des rebondissements : "Peut-être. Mais peut-être pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer pendant la course."

"Aujourd’hui, le sprint était assez ennuyeux, je dirais, parce qu’il est impossible de suivre : les pneus surchauffent. De plus, avec tous ces virages à grande vitesse et une adhérence élevée, il est très difficile de se rapprocher."

"Demain, il y aura beaucoup plus de carburant dans la voiture. Le départ est certes important, mais ensuite, on ne sait jamais. D’autres voitures peuvent aussi influencer la course et gâcher la vôtre. Il est impossible de dire dès maintenant que demain sera ennuyeux."

Piastri ne veut pas donner plus d’importance à cette course qu’à une autre, et ne change pas d’approche : "Oui, c’est évidemment important. Mais est-ce que c’est plus important ou pas ? Pas vraiment. Il y a encore 25 points à gagner. Évidemment, il y a le championnat, mais cette course a la même importance que toutes les autres."

Norris sera du côté droit de la piste, ce qui est souvent plus difficile à gérer au départ, et il admet que c’est difficile de prendre un bon départ depuis cette partie de la grille : "Je pense que oui. Je pense que c’est beaucoup pire du côté droit, mais oui, c’est normal."