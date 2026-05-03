’Dégoûté’ de rater la victoire, Norris pense que McLaren F1 ’doit être satisfaite’ de son week-end

Au lendemain de sa victoire en Sprint, Lando Norris a signé son premier podium de la saison 2026 en terminant deuxième du Grand Prix de Miami. Le pilote McLaren F1 confirme le retour en forme de son équipe avec un rythme solide en course, mais pas assez pour avoir battu Andrea Kimi Antonelli.

Le champion du monde en titre lance enfin sa saison avec un très bon week-end, après trois courses difficiles, et il pense que la victoire aurait été possible en étant moins passif sur la stratégie, au moment où la pluie menaçait.

"On a subi l’undercut, on n’a pas d’excuse, on aurait dû s’arrêter. Mais Kimi a fait un très bon travail, chapeau à Mercedes et à lui, c’était une belle course, c’est facile de faire des erreurs avec ces voitures mais il ne m’a pas laissé de chance de le passer" a déclaré Norris.

"Je dois être satisfait, l’équipe doit être satisfaite, même si je suis dégoûté de rater la victoire. C’était possible à Miami aujourd’hui, mais on avait pas le rythme pour le passer à la fin. Ca reste une belle course aujourd’hui."

Interrogé sur les modifications du règlement, il pense qu’il y a encore des progrès à faire mais note du mieux, même si la clé de la course était différente des courses précédentes, avec des erreurs faciles à commettre.

"C’est bien, la course m’a plu. Des choses ont progressé, d’autres sont les mêmes, mais aujourd’hui, c’était surtout la question de savoir qui ferait une erreur et qui n’en ferait pas. C’était difficile, il faut être tactique sur l’utilisation de la batterie, pour ne pas se laisser piéger. Mais on a fait un beau travail, on peut être fiers."

Oscar Piastri s’élançait septième sur la grille et a profité d’un bon rythme et d’un arrêt au bon timing pour revenir jusqu’à la troisième place et signer son deuxième podium consécutif.

"Cela n’a pas été le week-end le plus fluide, la qualification hier était compliquée pour nous deux, mais le rythme était encourageant aujourd’hui, j’ai pu faire des dépassements et une belle remontée en fin de course. On s’est rapprochés, merci à l’équipe, c’est bien à voir" a déclaré l’Australien.

"On a montré ce week-end que si on a une bonne position en piste, on peut la tenir. On en était proches au Japon mais on a fait un pas en avant et on devrait en faire un autre au Canada, donc je suis enthousiaste pour la suite."