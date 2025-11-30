Aston Martin F1 clarifie sa position quant à une arrivée d’Horner

Lawrence Stroll a assuré en privé au personnel d’Aston Martin que Christian Horner ne rejoindrait pas l’équipe à un poste de direction, alors même que des questions se posent au sujet de la promotion surprise d’Adrian Newey.

Newey occupera le poste de directeur de l’équipe au moins pour les premières courses de 2026, auxquelles il devait déjà assister en raison du changement de réglementation, avant de retourner à l’usine, où Mike Krack reprendra la direction des week-ends de course.

Cowell, quant à lui, a été affecté à un poste axé sur l’intégration du châssis 2026 d’Aston avec le tout nouveau groupe motopropulseur de Honda, le carburant Aramco et les lubrifiants Valvoline, une tâche que Newey considère comme essentielle dans le cadre des nouvelles règles radicales.

Le Dr Helmut Marko, qui connaît Newey mieux que quiconque, reste sceptique.

"Un directeur d’équipe a de nombreuses responsabilités, notamment en matière de communication," a-t-il déclaré à Sport1.

"D’après ce que je sais de Newey, c’est plutôt un technicien introverti qui préfère travailler dans le calme et la tranquillité. Les autres tâches d’un directeur d’équipe lui feront perdre du temps qu’il pourrait consacrer à ce qu’il fait le mieux : la conception. La bureaucratie et l’organisation ne sont certainement pas les points forts de Newey."

Mais Ralf Schumacher, consultant pour Sky Allemagne, ne voit aucune raison de s’alarmer.

"Si Newey et Mike Krack s’entendent bien, ce ne sera pas un problème pour Adrian," a-t-il déclaré.

En effet, c’est Krack qui a toujours sous sa responsabilité toute l’équipe de course et ses opérations, ce qui laisserait donc à Newey le soin de prendre les grandes décisions techniques et gérer l’usine comme il l’entend.

"Newey discute beaucoup avec les pilotes et assume déjà les fonctions de directeur d’écurie, c’est donc un bon choix. Newey a toujours su s’entourer d’une équipe solide. Il doit maintenant rassembler autour de lui des personnes qu’il connaît, mais certaines viennent également de Red Bull au fur et à mesure de la fin des préavis."

Et parmi ces personnes il n’y aura pas Horner : devant les interrogations des employés avec des spéculations toujours en cours, Lawrence Stroll a pris la parole devant eux à l’usine et leur a assuré que l’arrivée de l’ancien patron de Red Bull n’était pas prévue.