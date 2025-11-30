Verstappen salue ’l’impressionnant’ Antonelli en cette fin de saison

Max Verstappen a salué les performances d’Andrea Kimi Antonelli, et notamment la remontée de l’Italien lors du Grand Prix de Las Vegas la semaine dernière. Le pilote Mercedes F1 a impressionné le quadruple champion du monde en terminant troisième sur tapis vert après s’être élancé 17e.

Pour expliquer à quel point Antonelli a été bon, Verstappen a salué ses performances par rapport à celles de George Russell dans la même voiture, et il applaudit le retour en forme de ces dernières courses.

"Oui, très bien. Je faisais bien sûr ma propre course et cela s’est toujours joué entre moi, Lando et George, donc je n’ai pas vraiment prêté attention à ce qui se passait derrière. Mais quand il m’a dit ça, je me suis dit ’waouh, c’est vraiment bien’, et puis bien sûr, j’ai aussi vu comment il s’y était pris pour préserver ses pneus" a déclaré Verstappen.

"Je pense qu’il a fait un relais incroyable, même comparé à George dans la même voiture. Il a donc été très performant, et il a été très performant sur des circuits qu’il ne connaissait pas. C’est donc encore plus impressionnant, je dirais."

"Et personnellement, je n’ai pas été trop surpris qu’il y parvienne. Je pense qu’il faut simplement laisser les choses se faire. Il ne faut pas trop forcer ni trop pousser, et c’était peut-être le cas au début de la saison. Je suis heureux pour lui. C’est formidable à voir et j’espère que cela continuera ainsi."

Verstappen a lutté contre Antonelli au Brésil et n’a pas réussi à le dépasser après être revenu sur l’Italien en fin de course. Là aussi, le débutant a impressionné Verstappen.

"Le Brésil, oui, c’était bien. Bien sûr, j’ai poussé autant que possible pour le dépasser, j’ai essayé de lui mettre la pression, mais malheureusement, je dirais qu’il m’a manqué un tour. C’est comme ça, n’est-ce pas ? On ne peut pas dire qu’il aurait fallu un tour supplémentaire. Mais encore une fois, il a réalisé une très belle performance."

Mais celui qui a remporté les quatre derniers titres mondiaux en date a aussi eu un mot pour Lewis Hamilton, qu’il plaint dans sa situation, expliquant d’où peuvent venir ses difficultés : "Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou à l’aise au sein de la dynamique d’équipe, vous ne pouvez pas être vous-même et cela a un impact."

"Vous quittez une équipe qui a été votre deuxième famille chez Mercedes et avec laquelle vous avez bâti votre carrière. Tout le monde en a profité, Mercedes et Lewis, et il n’est pas facile de prendre une voie complètement différente, d’autant plus que vous affrontez un gars qui est là depuis un certain temps."

"C’est très difficile. Et l’âge ne joue pas en votre faveur. Vous n’allez pas devenir plus rapide à cet âge, pas nécessairement plus lent, mais certainement pas plus rapide, alors que Charles continue de s’améliorer, ce qui ne l’aide pas non plus."