Turbulences chez Audi F1 : Hulkenberg évoque ’des tensions internes’ après le départ de Wheatley

Le départ soudain de Jonathan Wheatley de l’équipe Audi F1 a mis en lumière des tensions internes qui semblent se confirmer après les déclarations de Nico Hülkenberg. L’Allemand a reconnu "qu’il y avait évidemment un problème", suggérant que la décision du Britannique de quitter le poste de Team Principal ne relevait pas uniquement de raisons personnelles.

Wheatley a quitté l’équipe allemande la semaine dernière, après moins d’un an passé au sein du projet – anciennement Sauber – et seulement deux courses disputées cette saison. Audi a officialisé le départ en invoquant justement des raisons personnelles, mais des rumeurs faisaient état d’un conflit avec Mattia Binotto, le directeur du projet Audi et ancien directeur de Ferrari.

Le pilote de 38 ans a révélé avoir appris le départ de Wheatley en même temps que le public.

"J’ai appris ça en même temps que le reste du monde. C’était jeudi dernier, alors que je me trouvais dans le simulateur, et ma mère m’a envoyé un article. J’étais entre deux runs et je regarde mon téléphone en me disant ’oh merde !’’’

"Je veux dire, ça fait partie du métier. Si vous regardez chaque équipe, il y a parfois ces phases. Mais s’il y a un problème fondamental avec l’un des leaders centraux de l’équipe, alors il faut agir. Évidemment, ici, il y avait un problème. Je ne connais pas tous les détails et je n’ai pas encore parlé en profondeur avec lui. Mais s’il y a un problème, il faut agir et réagir."

Hülkenberg a conclu en recentrant l’attention sur la course même s’il a été interrogé sur le fait que Wheatley pourrait rejoindre Aston Martin F1.

"L’ambiance est bonne, c’est un week-end de course donc on se concentre sur le travail, sur le pilotage demain. Une fois le week-end lancé, on revient aux affaires courantes."

"Je ne sais pas (s’il va chez Aston Martin), le temps nous le dira. Je n’ai aucune information supplémentaire par rapport à ce qui a été dit. Il semble qu’il y ait eu un problème de son côté et qu’il n’ait pas pu s’impliquer à long terme, donc l’équipe l’a libéré, et le reste appartient à l’histoire."

Le point de vue de Gabriel Bortoleto

Son coéquipier Gabriel Bortoleto a également été interrogé sur le départ de Wheatley. Pour le jeune Brésilien, le départ n’a pas été une surprise totale :

"Je pense qu’il ne pouvait pas s’engager pleinement dans le projet en raison de raisons personnelles qu’il a rendues publiques. Quand vous avez des choses personnelles à gérer, c’est la priorité."

"Je ne dirais pas que c’est une surprise. Évidemment, tout le monde a l’impression que c’est une courte période, il ne s’agit que de deux courses cette année mais il était avec nous l’année dernière également, donc ce n’est pas seulement deux courses."

Bortoleto a salué l’impact positif de Wheatley sur l’équipe malgré son court passage.

"Il a fait du très bon travail l’an dernier et cette année aussi. Tout se passait assez bien. Il a mis tout le monde dans de bonnes conditions, nous avons progressé dans de nombreux domaines. Il a apporté de la positivité à l’équipe. Dans cette équipe, nous voulons toujours fonctionner comme un collectif, pas dépendre d’une seule personne. Ce qu’il a fait l’an dernier et cette année ne dépend pas d’une seule personne, le projet va continuer dans cette direction."

Mattia Binotto, désormais en charge complète des responsabilités laissées par Wheatley, inspire confiance au sein du garage Audi.

"C’est ce que c’est, mais nous avançons et je suis heureux que Mattia nous guide dans la bonne direction," conclut Bortoleto. "Il assume entièrement la responsabilité. C’est quelqu’un en qui j’ai toute confiance, qui m’a donné l’opportunité d’être en F1. Je suis extrêmement reconnaissant et très optimiste quant à ce qu’il peut apporter avec plus de responsabilités."