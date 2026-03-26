Hamilton admet qu’il est ’un peu tôt’ pour penser à une victoire

Lewis Hamilton vit un début de saison très positif sur fond de nouveau règlement technique, et le pilote Ferrari semble bien plus à son aise dans la nouvelle monoplace de Maranello, après une première année difficile sous les couleurs du Cheval Cabré.

Après un premier podium en plus d’un an en Chine, la prochaine étape semble être de remonter sur la boîte, mais aussi d’atteindre la plus haute marche. Un objectif que le principal intéressé préfère relativiser, car Mercedes a de l’avance.

"C’est un peu trop tôt pour ça, ce n’est que la troisième course et on n’a eu qu’un podium après du temps à chasser ça. Mercedes est encore devant, nous ne nous faisons pas d’illusions, ils sont nettement devant, on se qualifie sept dixièmes derrière donc il faut réduire cet écart, mais chaque week-end est une opportunité de le faire" a déclaré Hamilton.

Le septuple champion du monde se félicite des progrès effectués par la Scuderia, qui avait tout misé sur la nouvelle réglementation, et il explique pourquoi il se sent bien mieux cette année après avoir pris part à l’ensemble du développement de la SF-26.

"Quand j’ai rejoint Ferrari l’an dernier, je n’avais rien à voir avec la voiture, c’était une évolution de la précédente et elle était déjà finie quand je suis arrivé, donc j’ai dû apprendre d’une voiture qui n’était pas conçue pour moi. Je demandais des choses mais on ne pouvait pas les ajouter à cause du plafond budgétaire."

"C’était une saison très difficile, on ne l’a pas développée car on travaillait sur la voiture de cette année. J’ai donc passé beaucoup de temps dans le simulateur, et j’ai appris à connaître les ingénieurs. Je leur ai demandé des choses pour la nouvelle voiture, j’ai poussé, poussé, poussé."

"Et on en est arrivés à la voiture de cette année, il y a quelques petites choses que j’ai appréciées sur la voiture, Charles l’a appréciée aussi. Elles sont plus légères, agiles, avec moins d’appui donc c’est un peu plus comme un karting, on la jette dans les virages, c’est amusant !"

"Bien sûr, si c’était une mauvaise voiture je n’aurais pas ce discours. Quand on a moins d’appui, moins de performance et qu’on est en fond de grille, on est moins satisfaits. Et on est dans une phase de développement, donc on ajoute de la performance, on chasse de la performance."

"On demande des choses et on sait qu’elles vont venir dans les huit prochains mois, ce qui est excitant. Et face à ce défi, j’ai préparé mon corps et mon esprit mieux que jamais, et c’est pour ça que je me sens bien."

Le Britannique a pu participer à des événements au Japon cette semaine, notamment un rassemblement de voitures où il s’est rendu en Ferrari F40 sans être annoncé : "Tokyo était très bien, j’ai déjà fait des vidéos de drift de ce genre, j’adore la culture japonaise et je sais qu’ils aiment la culture de l’automobile."

"J’ai beaucoup joué à Gran Turismo et c’est pour ça que j’aime leurs classiques, et la Nissan GT-R est une de mes voitures préférées. Mais piloter une F40 en ville, avec de nombreuses personnes comme ça, c’était génial, et de nombreuses personnes ne s’attendaient pas à ce que je sois au volant ! Mais c’était très amusant."