Norris : McLaren a le potentiel pour revenir, il faut juste du temps

Après un Grand Prix de Chine frustrant pour McLaren, où ni Lando Norris ni Oscar Piastri n’ont pu prendre le départ, l’écurie britannique cherche à transformer cette épreuve en opportunité d’apprentissage. Interrogé à Suzuka sur les enseignements tirés de ce week-end compliqué et sur le potentiel de la nouvelle MCL40, Lando Norris s’est montré à la fois lucide et ambitieux.

"C’était dur pour nous tous," a déclaré le Britannique à la veille des essais libres 1 et 2 du GP du Japon.

"Personne ne veut vivre un week-end comme ça, et encore moins commencer un dimanche ainsi. Ça a fait mal, mais c’est aussi un bon moment pour apprendre, prendre du recul et se concentrer sur ce week-end."

Malgré l’absence de kilométrage en course, Norris estime que la McLaren a un fort potentiel.

"Oui, la voiture a beaucoup de potentiel. Nous ne sommes certainement pas là où nous voulions être, mais… la vraie question est : préfèrerais-je être ici avec le championnat remporté l’an dernier, ou avoir une voiture un peu meilleure maintenant et ne pas avoir gagné l’an dernier ? Vous connaissez la réponse. On ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes."

Il reconnaît que l’équipe n’est pas encore à son niveau désiré mais souligne le travail acharné effectué à Woking.

"Nous savons tous ce que nous pouvons accomplir. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour prouver ce que nous sommes capables de faire – face à Ferrari, face à Mercedes, qui performent très bien actuellement. Les gars et les filles à l’usine travaillent dur, et il y a de bons progrès. Cela prend du temps pour améliorer certaines choses, mais ce n’est pas comme si nous étions mauvais. Nous sommes encore le troisième meilleur team pour l’instant, mais on apprécie beaucoup plus être premiers que troisièmes."

L’objectif : revenir au sommet

Norris se montre confiant, tout en restant réaliste sur le début de saison difficile.

"Je ne sais pas à quel point nous sommes loin maintenant. En 2024, nous étions plus de 150 points derrière Mercedes et Red Bull, Ferrari, et nous avons quand même réussi à revenir et à remporter le championnat constructeurs. Cette année, nous ne pensons pas encore à ça. D’abord, nous voulons monter sur le podium, puis revenir à la victoire. Les points suivront d’eux-mêmes."

"Nous avons confiance en nous. Nous savons que nous avons construit la meilleure voiture pour remporter les deux derniers championnats et le titre pilotes l’an dernier. Je suis convaincu que nous pouvons retrouver ce niveau cette année. Il faut juste être patient."