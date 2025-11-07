Tsunoda sent que ’la confiance approche’ et veut continuer dans cette ’dynamique’

Yuki Tsunoda espère continuer à progresser en cette fin de saison, après avoir réussi à se rapprocher de Max Verstappen lors de quelques courses cette saison, même s’il ne l’a pas battu une seule fois en qualifications ni en course.

Néanmoins, le pilote Red Bull se veut optimiste après une bonne course au Mexique, qu’il aurait pu terminer dans les points sans un mauvais arrêt au stand de la part de son équipe.

"On en approche, la confiance arrive avec cette voiture. J’aurais pu être dans les points à Mexico si tout s’était bien passé, mais c’est le sport auto, ça arrive. Je suis content de la manière dont le week-end s’est passé" a déclaré Tsunoda.

"Je vais essayer de garder cette tendance ce week-end, surtout avec un format de Sprint, je vais essayer de marquer des points sur les deux courses. J’ai de bons souvenirs l’an dernier, surtout sous la pluie, donc on verra bien."

Le Japonais est convaincu qu’il va réussir encore à progresser, et que cela lui permettrait d’aider Verstappen. Il voit en tout cas ces deux objectifs comme compatibles : "J’essaie juste de maximiser ma performance et je pense que ça viendra naturellement."

"Si j’arrive à maximiser la performance, je serai plus haut sur la grille et je pourrai aider Max sur la course et être plus rapide. Je veux essayer d’aider l’équipe, faire de bons retours, faire des progrès pour les réglages, je vais me concentrer sur cela."

Interrogé sur son plus grand défi cette année, il admet que le plus difficile était clairement le fait de ne pas préparer avec Red Bull, puisqu’il a été promu au bout de deux courses après que Liam Lawson lui a été préféré en début d’année.

"Arriver en cours de saison et débuter sur une toute nouvelle voiture, c’est un vrai défi et ça en fait partie. Hormis cela, piloter aux côtés du champion du monde et meilleur pilote sur la grille, c’est beaucoup de pression, et c’est différent à ce à quoi j’étais habitué. Mais c’est un peu différent maintenant, j’apprends beaucoup de lui et c’est bien."

Tsunoda devra en tout cas attendre le dernier Grand Prix pour savoir s’il pourra rester dans le giron Red Bull, chez Red Bull Racing ou au pire chez Racing Bulls. Le Dr Helmut Marko a en effet confirmé que Red Bull prendrait ses décisions tant attendues concernant les pilotes pour 2026 lors du Grand Prix d’Abu Dhabi qui clôturera la saison.

"Nous avons une option sur tous les pilotes et nous prendrons notre décision à Abu Dhabi. Nous allons suivre de près les prochaines courses, puis nous prendrons une décision."