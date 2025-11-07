Russell espère des ’opportunités de gagner’ d’ici la fin de saison

George Russell espère aller chercher la deuxième place du championnat constructeurs. Le pilote Mercedes F1 pense que son team peut retrouver la position récupérée par Ferrari au Mexique après un très bon résultat de la Scuderia et une déception pour l’équipe de Brackley.

Mercedes ne vise plus de titre mais veut glaner quelques succès en cette fin de saison et quelques bons résultats, même si le pilote est conscient que les choses sont serrées.

"C’est très proche entre nous trois, Red Bull est juste derrière nous, nous sommes derrière Ferrari, mais c’est trop proche pour avoir des attentes, il y a un dixième et demi entre la deuxième et la septième place, entre un podium ou non" a déclaré Russell.

Le Britannique ne voit aucune raison de laisser Max Verstappen et les McLaren se battre sans se glisser dans cette lutte : "J’aimerais penser que l’on aura une ou deux opportunités de gagner d’ici à la fin de l’année, Las Vegas sera une course où on devrait être compétitifs."

"Il n’y a pas de raison de courir autrement pour l’instant. A Abu Dhabi, s’il y a un titre en jeu et qu’on ne joue pas la victoire, on réfléchira peut-être à deux fois avant de faire quelque chose, mais d’ici là, c’est chacun pour soi."

Vainqueur pour la première fois en 2022 à Interlagos, Russell reconnait que l’escale brésilienne du calendrier garde une place spéciale pour lui : "J’ai toujours aimé le Brésil, les fans sont passionnés et j’y ai gagné ma première course, il aura toujours une place à part dans mon cœur."

Revenant sur le GP du Mexique, Russell a expliqué sa colère à la radio en voyant plusieurs pilotes dont Max Verstappen et Charles Leclerc couper les premiers virages. Outre son propre désavantage, il a jugé très injuste le temps perdu par Lewis Hamilton en ce début de course.

"J’étais évidemment très en colère après le premier tour, car je trouvais que ce qui s’était passé n’était pas du tout juste pour plusieurs pilotes, en particulier Lewis. Je trouvais cela extrêmement injuste pour sa course."

Cela a conduit à une situation tendue chez Mercedes, Russell ayant fait pression sur l’équipe pendant plusieurs tours pour être autorisé à dépasser Andrea Kimi Antonelli. Mercedes a finalement accepté, mais a admis par la suite avoir mis trop de temps à prendre cette décision.

"Je me trouvais dans une position dans laquelle je n’aurais pas dû être au départ. Bien sûr, nous analysons chaque course et, après plusieurs courses, on en conclut qu’on aurait pu faire mieux et différemment."

"Quand on se trouve dans cette situation, avec l’adrénaline de mon côté et dans l’équipe, on essaie d’être juste envers les deux pilotes, ce n’est jamais simple de prendre une décision sur le moment. C’est toujours facile de dire ’on aurait dû faire ça’. Donc, en vérité, je dois juste m’assurer de ne pas me retrouver dans une situation où cela devient un souci."