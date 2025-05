Tsunoda choqué par les fans de Colapinto, la F1 appelée à agir

Yuki Tsunoda a appelé la F1 à intervenir si les insultes racistes en ligne dont il a été victime de la part des fans de Franco Colapinto s’aggravaient.

De retour en F1 avec Alpine, l’Argentin a été impliqué dans un léger incident en piste avec Tsunoda (Red Bull) lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Émilie-Romagne, vendredi. Le pilote japonais a gesticulé en direction de son rival après avoir été gêné lors d’un tour rapide.

Les fans de Colapinto se sont alors tournés vers les réseaux sociaux, déversant un flot de messages méprisants en espagnol à l’intention de Tsunoda.

Interrogé sur sa réaction après les qualifications à Imola, où lui et Colapinto ont tous deux crashé leur F1 en Q1, Tsunoda a déclaré : "J’en ai entendu parler."

"Pour être honnête, je suppose que ce n’est pas seulement moi, si j’ai bien compris. Ils s’en prennent à tout le monde, pour être honnête. Ils visent aussi Jack [Doohan], et il n’a rien fait de mal, et ils l’insultent. C’est donc un peu inutile."

"Dans mon cas, c’est normal que, face au trafic, et je l’ai constaté à plusieurs reprises, on soit frustré."

"Je pense avoir le droit de dire quelque chose. Je n’ai rien dit de mal, ni de très méchant. J’ai juste exprimé ma frustration, et c’est tout."

"Je sais qu’ils soutiennent le pilote de leur pays, mais il y a toujours une limite à ne pas franchir, je suppose. Et je dis ça parce que ce n’est pas seulement pour moi, mais aussi pour Jack."

"C’est bien qu’ils aient de l’énergie, mais il faut la contrôler. J’ai l’impression qu’ils peuvent l’utiliser de la bonne manière, d’une meilleure façon."

"Si cela continue et que la situation empire, alors à un moment donné, la F1 devra dire quelque chose."

De son côté, Franco Colapinto a aussi réagi et appelé hier ses fans à un plus grand calme et à du respect (à lire ici).