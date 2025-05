Hamilton : La Ferrari SF-25 a un besoin urgent d’évolutions

Lewis Hamilton estime que Ferrari doit suivre au plus vite les exemples de Red Bull, Mercedes et McLaren en apportant des évolutions qui changent la donne, en prenant notamment Max Verstappen comme exemple.

Hamilton et son équipier Charles Leclerc ont tous deux été éliminés en Q2 à Imola, une double sortie humiliante pour Ferrari lors de sa course à domicile, la SF-25 s’avérant être trop peu compétitive pour entrer en Q3 à la régulière devant les tifosi.

Hamilton a estimé que la course depuis la 12e place pourrait être difficile avec le DRS, mais il a estimé que le rythme sous-jacent de la Ferrari était solide.

"Ce n’est pas un circuit idéal pour la course ; il est excellent pour un seul tour, mais pour dépasser, on se retrouve coincé dans le train DRS, et il n’y aura pas beaucoup de mouvement."

"Sur le plan stratégique, nous allons essayer de les dépasser avec de bons arrêts aux bons moments, et j’ai le sentiment que le rythme de course pourrait être bon."

Hamilton se plaignait beaucoup moins de ses freins et de l’équilibre de sa voiture hier en qualifications.

"Je suis dans les temps de Charles quand cela va bien. Je n’en ai jamais douté. Mais même si nous avons progressé ce week-end, nous ne sommes pas encore au niveau de performance requis."

"Il nous faut plus d’améliorations et vite ; il faut commencer à gagner en performance. Regardez l’arrière de la Red Bull de Max, il ne bouge pas, il passe 6 à 10 km/h plus vite que nous au virage 2, et nous ne pouvons pas rivaliser."

"C’est pareil avec McLaren, il faut donc continuer à attaquer, à maintenir la pression, et je pense que nos gars peuvent trouver de la performance."