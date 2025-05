Officiel : Colapinto prend une pénalité sur la grille à Imola

Franco Colapinto a découvert sans surprise le verdict de l’enquête des commissaires sportifs à son encontre, suite à un incident dans la voie des stands lors des qualifications du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Suite à un premier drapeau rouge en Q1, provoqué par l’accident de Yuki Tsunoda, Alpine a libéré Colapinto trop tôt au bout de la voie des stands.

Une conversation radio immédiate après la libération de Colapinto a confirmé que l’écurie d’Enstone avait commis une erreur, ce qui a valu à l’Argentin une pénalité d’une place sur la grille.

Dans leur verdict, les commissaires sportifs ont estimé qu’il avait mal compris les instructions d’Alpine et qu’il était entré dans la voie rapide des stands avant la confirmation de l’heure officielle de redémarrage.

Alpine a soutenu qu’aucun avantage sportif n’avait été obtenu, mais les commissaires sportifs ont estimé qu’une pénalité sportive était nécessaire pour cet incident, pour lequel les deux parties ont présenté leurs excuses.

Cependant, l’infraction étant involontaire, la pénalité infligée était limitée à une seule place.

Cette décision fait suite à celle infligée aux pilotes Mercedes George Russell et Kimi Antonelli lors des qualifications de Bahreïn, qui ont tous deux écopé d’une pénalité d’une place pour une infraction similaire.

Les commissaires ont toutefois averti qu’une infraction similaire dans des circonstances différentes pourrait entraîner une sanction sportive plus sévère à l’avenir.

Colapinto appelle ses fans au calme !

A noter ce soir que Colapinto a exigé plus de respect envers les pilotes de Formule 1 après que Yuki Tsunoda ait été soumis à une vague de messages abusifs, notamment des insultes racistes, après leur altercation mineure lors d’une Libre à Imola.

Tsunoda a gesticulé en direction de Colapinto depuis sa Red Bull après avoir été gêné par le nouveau pilote Alpine lors d’un tour lancé lors des essais libres hier.

Cela a déclenché une réaction agressive des fans de Colapinto, avec des messages injurieux en espagnol inondant l’Instagram de Tsunoda.

"Je l’ai bloqué hier, il avait raison," a déclaré Colapinto après les qualifications, où lui et Tsunoda ont tous deux été accidentés en Q1.

"J’ai bloqué pas mal de monde hier, et le premier jour avec la voiture, avec l’équipe, c’est toujours un peu compliqué et difficile. Et oui, je l’ai bloqué. Il était probablement un peu contrarié. Il a raison d’être contrarié, c’est normal. Je ne savais pas ce que les Argentins ont fait pendant la nuit."

"Je sais qu’ils sont extrêmement passionnés et qu’ils sont toujours très durs avec les gens. Ils doivent faire preuve de respect, et c’est ce que nous voulons tous. Il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Bien sûr, nous essayons toujours, pour tous les pilotes, de maintenir le respect et le calme."

La nouvelle grille de départ du GP d’Emilie-Romagne 2025 à Imola :