Trop de Sprints pourrait être ’désavantageux’ pour les jeunes pilotes

La F1 prévoit d’augmenter le nombre de Sprints à l’avenir, car les vendredis sont toujours peu suivis, trop peu selon le PDG Stefano Domenicali. Mais cela impliquerait des week-ends avec moins de préparation, notamment pour les jeunes pilotes.

Andrea Kimi Antonelli a été interrogé à ce sujet et selon lui, c’est quelque chose de très délicat pour les rookies, qui ont dû s’adapter très rapidement à un manque de roulage lors de ces week-ends et ont été désavantagés.

"Je pense que oui. Cela dépend évidemment du circuit. Si c’est un nouveau circuit, c’est un peu plus difficile pour les débutants, car ils doivent se mettre à niveau, comme nous avons dû le faire à plusieurs reprises cette année" a déclaré Antonelli. "C’est donc parfois difficile."

"Mais si vous avez confiance en vous, vous pouvez vous améliorer au fil de la séance et trouver votre rythme assez rapidement. Par rapport aux pilotes plus expérimentés, cela peut être un peu désavantageux, car vous ne connaissez pas les détails du circuit, vous ne savez pas où vous pouvez gagner le plus de temps et où vous pouvez en perdre le plus."

"Mais dans l’ensemble, si vous êtes capable de vous mettre rapidement à niveau, et surtout si vous avez confiance en vous, vous pouvez quand même obtenir un bon résultat, même avec une seule séance d’essais."

Franco Colapinto est favorable aux week-ends de Sprint, car selon lui, les pilotes peuvent se préparer dans le simulateur et ne pas trop souffrir du manque de roulage : "Je pense que nous sommes habitués à deux week-ends, ce qui est très court, avec très peu de tours avant les qualifications, et il faut être très rapide en plus de cela."

"C’est toujours délicat quand on ne connaît pas le circuit. J’ai vécu cela l’année dernière. Je crois qu’Austin et le Qatar étaient des Sprints. Je ne connaissais pas le circuit, donc c’était délicat, mais j’ai quand même obtenu un bon résultat lors des Qualifications Sprint à Austin."

"Je pense que si vous vous préparez bien de nos jours, le simulateur aide aussi beaucoup. Donc oui, si vous pouvez être au top et bien vous préparer, cela aide vraiment. Nous sommes habitués à ne pas avoir beaucoup de tours lors des essais, donc ce n’est pas trop grave, je pense."