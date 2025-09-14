’Incroyable’, ’époustouflant’ : Cardile est sous le charme d’Aston Martin F1

Enrico Cardile, le nouveau directeur technique d’Aston Martin F1, a fait ses grands débuts dans l’équipe après avoir été retenu plusieurs mois par Ferrari. L’Italien a ainsi pu débuter son travail, et il a aussi expliqué ce qu’il fait au sein de l’équipe, et ce qu’il supervise.

"Je suis très heureux d’avoir commencé à travailler pour Aston Martin" a-t-il déclaré. "C’est très excitant de faire partie de cette équipe, car je crois sincèrement et fermement qu’elle a tout ce qu’il faut."

"Ma mission consiste à superviser le développement de la voiture, à m’occuper des performances, de l’aérodynamique, de la conception technique et des essais, en gros toutes les activités depuis l’idée jusqu’à la piste."

Le niveau de préparation affiché par Aston Martin a impressionné le nouveau directeur technique, qui a pu voir des infrastructures très développées à l’usine très récente installée à Silverstone.

"Beaucoup de choses m’ont impressionné positivement. Le campus est absolument incroyable, et en tant qu’ingénieur, la soufflerie est vraiment époustouflante par toute la technologie qu’elle renferme, par son niveau d’avancement."

Cardile a été impressionné par le travail déjà abattu du côté d’Andy Cowell, team principal, où Adrian Newey, directeur technique en chef : "Il y a la vision sans compromis d’Adrian Newey et la volonté constante d’améliorer et de perfectionner chaque détail de la voiture."

"Avec Andy Cowell, j’ai trouvé un ingénieur très rigoureux. Tout comme Adrian, il prête attention à chaque détail du processus et à la façon dont nous travaillons, ce qui nous permet d’être la meilleure équipe du plateau."

"Les gens sont extrêmement ouverts à relever ces défis ensemble. Ils sont très ouverts au changement dans leur façon de faire les choses. Il y a une forte volonté de progresser, de s’améliorer. Nous aurons besoin de temps pour grandir. Tout en grandissant, nous ferons de notre mieux pour obtenir d’excellents résultats."