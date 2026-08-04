Transferts F1 : Alonso pourrait tout bouleverser, Gucci le veut chez Alpine

La pause estivale de la Formule 1 ne devrait pas seulement permettre aux équipes de souffler avant la seconde moitié de saison. En coulisses, elle pourrait aussi marquer le véritable coup d’envoi du marché des pilotes pour 2027. Fernando Alonso, Carlos Sainz et Franco Colapinto figurent au cœur de plusieurs scénarios qui pourraient redessiner la hiérarchie du milieu de grille, tandis que l’avenir de Liam Lawson et même celui d’Esteban Ocon restent également en suspens.

Comme souvent en Formule 1, les discussions les plus importantes se déroulent loin des circuits. Et selon plusieurs informations convergentes, les prochaines semaines pourraient être décisives pour plusieurs pilotes dont le contrat ou l’avenir fait l’objet de nombreuses spéculations.

Chez Racing Bulls, Liam Lawson reconnaît lui-même qu’il ignore de quoi son avenir sera fait. Le Néo-Zélandais, qui pourrait être remplacé en 2027 par le leader actuel de la Formule 2, Nikola Tsolov, s’attend à ce que les discussions aient lieu durant la trêve estivale.

"Je n’ai absolument aucune idée de mon avenir," a confié Lawson en Hongrie.

Le pilote estime toutefois que le calendrier joue en sa faveur pour obtenir rapidement des réponses.

"Je pense que ce genre de conversations a normalement lieu pendant la pause estivale. Je suis donc certain que le sujet sera abordé à ce moment-là."

Le dossier le plus spectaculaire concerne toutefois Fernando Alonso. Selon plusieurs médias japonais, les négociations se poursuivent en vue d’un retour de l’Espagnol chez Alpine à partir de 2027. Le futur sponsor-titre de l’écurie, Gucci, pourrait même contribuer au financement du salaire du double champion du monde, aujourd’hui âgé de 45 ans.

Officiellement, Alonso continue pourtant d’assurer qu’il restera chez Aston Martin s’il continue en F1. Toutefois, son contrat comporterait plusieurs clauses de performance qui pourraient lui permettre de quitter l’équipe si certains objectifs n’étaient pas atteints.

Un retour chez Alpine lui offrirait des retrouvailles avec son conseiller de longue date, Flavio Briatore, avec un quatrième chapitre au sein de l’écurie avec laquelle il a remporté ses deux titres mondiaux !

Le journaliste suisse Roger Benoit, correspondant historique du quotidien Blick, se montre même particulièrement affirmatif.

"Le nouveau pilote aux côtés de Pierre Gasly devrait être Fernando Alonso."

Avant d’ajouter : "Cela bouclerait parfaitement la boucle."

Alonso vient enfin de voir des progrès énormes chez Aston Martin F1 avec la nouvelle AMR26 introduite en Hongrie. Et le nouveau Honda arrive à Zandvoort. Est-il vraiment temps de quitter un projet de retour sur les bons rails ?

Quoi qu’il en soit, ce possible retour d’Alonso à Enstone aurait des conséquences directes pour Franco Colapinto.

Alpine aurait demandé au pilote argentin d’étudier d’autres opportunités, tandis que son entourage aurait repris les discussions avec Williams afin d’envisager un retour au sein de l’équipe britannique.

Mais cette hypothèse dépend en grande partie de Carlos Sainz.

Le pilote espagnol n’a pas encore arrêté sa décision concernant son avenir. Il prévoit de profiter de la pause estivale pour faire le point avec la direction de Williams avant de se prononcer.

"Mon intention est d’attendre l’été pour m’asseoir avec l’équipe et avoir une véritable discussion."

Sainz souhaite notamment obtenir des garanties sur les ambitions du projet.

"Je veux discuter avec James et avec toute l’équipe de l’avenir de l’écurie, ainsi que de mon propre avenir au sein de celle-ci."

L’ancien pilote de Formule 1 Martin Brundle estime d’ailleurs que Sainz ne peut pas se permettre de rester durablement dans une situation peu compétitive.

"Sa carrière est en train de stagner à un moment de sa vie et de sa carrière où, même s’ils sont jeunes, ce n’est vraiment pas la situation idéale, c’est le moins que l’on puisse dire."

Un effet domino à trois équipes ?

Si Fernando Alonso venait effectivement à quitter Aston Martin, Carlos Sainz apparaît comme le principal candidat pour le remplacer aux côtés de Lance Stroll.

Ce scénario déclencherait alors un véritable effet domino : Alonso rejoindrait Alpine, Sainz signerait chez Aston Martin et Franco Colapinto retrouverait Williams.

Une chaîne de mouvements inattendus qui pourrait constituer l’un des principaux feuilletons du marché des transferts en vue de la saison 2027.

Les spéculations ne s’arrêtent pas là. Roger Benoit affirme également que Haas aurait décidé de se séparer d’Esteban Ocon à l’issue de la saison.

Le Français est largement dominé par son coéquipier Oliver Bearman dans leur duel interne, avec seulement trois points contre dix-huit pour le Britannique. Cette situation pourrait ouvrir la voie à une promotion du jeune espoir de la Ferrari Driver Academy, Rafael Câmara, au sein de l’écurie américaine dès 2027.

Ferrari ne souhaite en effet pas voir Leonardo Fornaroli, champion en titre de la F2, prendre cette place même si Haas F1 reste l’ultime décisionnaire. L’arrivée du Brésilien devrait cependant s’accompagner de quelques millions d’euros bien nécessaires pour aider Ayao Komatsu à développer son équipe qui est loin du plafond budgétaire, passé de 135 à 215 millions de dollars cette année.