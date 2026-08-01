Honda F1 : Des oscillations inquiétantes… mais pas les vibrations redoutées

Les premiers tours de roue de l’Aston Martin AMR26 version B en Hongrie ont été accompagnés d’une alerte de Fernando Alonso à la radio, l’Espagnol évoquant des vibrations du moteur. Un message qui a rapidement fait craindre le retour des problèmes de fiabilité ayant perturbé le début de saison. Honda assure toutefois qu’il s’agissait d’un phénomène bien différent, désormais largement maîtrisé, tandis qu’Aston Martin souligne que la fiabilité reste la priorité absolue de son plan de redressement.

L’arrivée de la nouvelle Aston Martin AMR26 au Hungaroring était très attendue. Grâce à un important paquet d’évolutions comprenant 16 modifications du châssis, l’écurie de Silverstone a retrouvé de la compétitivité, passant du fond de grille à une position lui permettant de devancer Cadillac et Williams tout en se mêlant à la lutte avec Haas et Alpine.

La fiabilité était également au rendez-vous puisque les deux AMR26 ont vu l’arrivée, une performance qui ne s’est produite que pour la troisième fois cette saison. Lance Stroll a terminé 13e, juste devant Fernando Alonso, 14e.

Mais lors de la première séance d’essais libres, Fernando Alonso avait toutefois attiré l’attention en signalant à la radio des vibrations dans la ligne droite principale, alors qu’il roulait en septième vitesse.

Ce message a immédiatement fait naître des interrogations, Aston Martin et Honda ayant connu d’importants problèmes de vibrations liés à la batterie lors des premières courses de la saison 2026.

Shintaro Orihara, directeur de piste et ingénieur en chef de Honda, a toutefois tenu à distinguer clairement les deux phénomènes.

"Il ne s’agit pas d’un problème de vibrations. Ce sont des oscillations. C’est un problème différent de celui que nous avions rencontré lors des essais hivernaux."

"Nous avons observé un problème d’oscillations moteur sur les deux voitures lors de la première séance d’essais libres."

Après analyse, Honda a pu déterminer que ces oscillations étaient liées aux caractéristiques de combustion du moteur, elles-mêmes influencées par la température de fonctionnement.

"D’après notre analyse, cela provenait des caractéristiques de combustion du moteur. C’était probablement lié à la température du moteur elle-même."

"Nous avons commencé avec des réglages assez conservateurs, parce qu’il s’agissait d’un nouveau châssis."

"La température du moteur n’était donc pas optimisée. Nous avons ajusté certains paramètres afin de l’optimiser."

Les ingénieurs ont ensuite progressivement réduit les marges de sécurité au fil des séances.

"Nous avons également réduit certaines marges au fil des séances et, je pense que, séance après séance, les oscillations se sont atténuées. Nous avons réalisé de bons progrès sur ce point."

La fiabilité reste la priorité d’Aston Martin

Au-delà de ces oscillations rapidement maîtrisées, Aston Martin insiste sur le fait que la fiabilité demeure un chantier majeur dans sa montée en puissance.

Mike Krack, directeur des opérations en piste de l’équipe, rappelle que les difficultés rencontrées en début de saison ont conduit Aston Martin à placer cet aspect au cœur de son développement.

"Ce n’est un secret pour personne que nous avons connu des problèmes au début de l’année. On ne travaille pas uniquement sur le développement des performances, mais aussi sur la fiabilité, car toutes les performances du monde ne servent à rien si la voiture tombe en panne."

"Avec Orihara-san, nous avons répété à plusieurs reprises en début de saison que le plus important était de terminer les courses afin d’apprendre à mieux maîtriser la pilotabilité, les changements de rapports et la gestion de l’énergie."

"Je pense que ce n’est qu’en apprenant étape par étape que l’on peut rendre une voiture fiable, en corrigeant toutes les erreurs commises auparavant et en résolvant les problèmes auxquels on est confronté."

Le nouveau moteur Honda a effectué ses premiers tours de roue sur l’AMR26 B lors de la journée de tournage organisée au Hungaroring après le Grand Prix de Hongrie. Son véritable baptême du feu en compétition interviendra après la pause estivale, à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.