Vowles est optimiste mais Williams F1 a encore des systèmes ’archaïques’

Williams F1 a manqué les essais hivernaux de 2026 et évolue en fond de grille depuis le début de la saison, alors qu’elle avait signé deux podiums en 2025 et était de loin la meilleure équipe derrière les top teams. James Vowles, le directeur, a révélé que les changements nécessaires à la FW48 ont obligé cette absence dans les essais, et que c’était une étape obligatoire pour limiter les dégâts, même si la régression de l’équipe est colossale.

Avant la pause estivale qui donne à chaque équipe l’occasion de trouver des solutions, le patron de Williams a partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles les choses ont mal tourné cette année.

"Nous devions passer par là" souligne Vowles au site officiel de la F1. "Nous ne sommes pas au niveau d’un championnat. C’est dans mes commentaires depuis trois ans, et c’est dans mes commentaires aujourd’hui. Nous ne le sommes pas. J’aimerais que nous le soyons."

"Vous vous retrouvez mis à nu lors de ces grands changements de réglementation. Nous avons besoin d’une équipe et d’une structure de soutien des systèmes, de processus, de matériel autour de nous pour que, lorsque la règle du jeu change, comme avec un ensemble de règlements, nous ne reculions pas."

"L’ampleur de notre recul est une surprise pour moi, et j’aurais été clair en le communiquant autrement, mais les faits sont là, c’est arrivé. Notre rôle sur ce coup-là est de veiller à faire le point, corriger cela et aller de l’avant."

"C’est aussi simple que cela. Je suis confiant, comme nous l’avons fait l’année dernière, dans le fait que vous allez nous voir faire un pas en avant. Je n’ai aucun doute là-dessus" poursuit le Britannique, qui explique les leçons qu’il a tirées de ces difficultés.

"Ce que j’ai appris, et c’est ma responsabilité, c’est que certaines de ces choses prennent un peu plus de temps que je ne le souhaiterais. Nous ne sommes plus pilotés par des feuilles Excel, ce qui est formidable, mais nous sommes toujours archaïques en termes de systèmes, de processus et de méthodes de travail."

"Parfois, vous avez besoin de ces claques dans la figure, personne ne vous gifle physiquement, évidemment, pour vous assurer que vous effectuez suffisamment de changements suffisamment rapidement."

Expliquant l’arrivée du système de plafond budgétaire, Vowles révèle que figer les budgets a aussi poussé les équipes qui avaient des difficultés à devoir combattre une certaine inertie dans ces problèmes.

"Nous ne sommes pas la seule équipe sur la grille dans cette situation. Si vous regardez certaines des déclarations faites par certains individus, vous verrez qu’il y a un groupe de tête de quatre qui possèdent ces systèmes et ces structures, et puis il y a les autres."

"Le plafond budgétaire est la meilleure chose qui soit jamais arrivée, je le me maintiens, mais il a également figé certaines de ces inefficacités, et nous devons creuser fort pour les en extirper, tout en continuant à produire une voiture qui va sur la piste, et en la mettant à jour."

"La raison pour laquelle j’ai dit que je pensais que nous devions passer par là [pendant l’hiver] est que nous avons fait tellement de changements que je ne suis pas sûr que nous les aurions faits tout à fait au même niveau si la voiture était juste un peu lourde et un peu en retard. Nous avons pris des décisions audacieuses sur ce que nous allons faire avec certains de nos systèmes qui ne fonctionnaient tout simplement pas."

"Jeter par-dessus bord certains systèmes clés au milieu de l’année… je vous assure qu’il n’y a pas d’autre équipe sur la grille qui essaie de faire ça. Nous essayons également de créer un tout nouveau châssis au milieu de l’année. C’était courant autrefois, mais plus maintenant. C’est un sacré effort."

Mis à mal par ces difficultés, celui qui vit sa quatrième saison à la tête de l’équipe réaffirme son engagement à Grove, et rappelle qu’il y a besoin de temps pour atteindre les objectifs ambitieux qu’il s’est fixé, en partant du fond de la grille et de problèmes structurels importants.

"Je suis ici pour le voyage, pas pour six mois ou un an. J’ai toujours su que nous allions avoir nos hauts et nos bas, et cela ne change pas notre destination finale."

"Je suis fier de la façon dont l’équipe a réagi. Il y a deux façons de réagir : vous pouvez baisser la tête, ou vous pouvez lever la tête bien haut et dire ’nous allons mordre dedans et nous allons revenir’. Et c’est la deuxième de ces deux options."

Parmi les clés de ces progrès figurent les pilotes, Alex Albon et Carlos Sainz, qui ont souvent fait part de leur frustration ces dernières semaines, en particulier l’Espagnol, mais Vowles assure que l’équipe ressent leur soutien.

"La meilleure façon dont je peux vous le présenter, c’est qu’après Silverstone, ils ont été avec nous [à l’usine] pendant près d’une semaine entière. Une partie consiste à piloter le simulateur, une partie à s’asseoir avec l’équipe et à dire ’je suis là, dites-moi ce que je peux faire’, une partie à les tirer vers l’avant."

"Leur travail, conduire la voiture, je vais le qualifier de partie facile pour eux. Le défi pour eux est ce que je leur demande de faire, à savoir venir et être un leader à mes côtés en même temps. C’est le plus grand volume de travail, ils ont tous deux commenté, qu’ils aient jamais fait de leur vie."

"Mais ils adorent ça, parce qu’ils peuvent voir comment leurs mots se traduisent en heures et heures de travail en arrière-plan qui apportent de la performance. Donc, c’est dur, ce n’est pas là où ils veulent être sur la grille, cela ne fait aucun doute, mais ils veulent aussi s’investir pour en faire une meilleure équipe et une équipe plus rapide."

Alors qu’il avait déjà expliqué que les évolutions de Bakou ne feraient pas revenir l’équipe à l’avant du peloton, la FW48 ne va pas être développée outre mesure, afin de se concentrer sur 2027.

"Beaucoup de changements pour l’année prochaine. L’année prochaine est déjà en cours de travail, parce que c’est la bonne chose à faire pour le moment. Il y a certains éléments de la voiture de cette année que nous ne pourrons pas extirper au niveau d’exhaustivité que je souhaite."

"Cette année, il s’agit de quelques caractéristiques de comportement vraiment désagréables dans la voiture, les trouver et les corriger, pour créer la bonne plateforme pour l’avenir. Avec cela viendra la performance, mais il s’agit vraiment de cette priorité consistant à juste réussir certains fondamentaux pour présenter un avenir solide."

Interrogé sur le message qu’il aimerait envoyer aux fans de l’équipe, le Britannique explique qu’il est convaincu que les choses vont dans la bonne direction : "Une grande partie de ce que nous faisons en ce moment va dans la bonne direction."

"Même si tout ne se traduit pas immédiatement en performance de la voiture, avec ce que nous faisons pour reconstruire les systèmes et les structures, et en nous concentrant sur de nouvelles méthodes de travail qui vont être assez enthousiasmantes, tout finira par payer."

"Notre aventure est un retour vers l’avant. Ce ne sera pas un travail de six mois ou d’un an, mais je suis là pour ça. De très grandes choses arrivent."