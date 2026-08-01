Une équipe de F1 vaudra bientôt 10 milliards de dollars !

La valeur des écuries de Formule 1 n’a jamais été aussi élevée, et Flavio Briatore est convaincu que cette inflation est loin d’être terminée. Le conseiller exécutif d’Alpine F1 estime que les équipes pourraient bientôt atteindre une valorisation de 10 milliards de dollars et s’appuie sur le dossier de la vente de la participation d’Otro Capital dans Alpine pour démontrer à quel point le marché s’est emballé ces dernières années.

Invité de la série "In Conversation With" de The Race Business, Briatore a livré sa vision de l’évolution spectaculaire de la valeur des équipes de Formule 1. Fort de plusieurs décennies d’expérience dans le paddock, l’Italien a connu une époque où il dirigeait Benetton vers les titres mondiaux tout en détenant également des participations dans Ligier et Minardi.

Le contraste avec aujourd’hui est, selon lui, saisissant.

"J’ai vendu mes parts de Benetton alors que l’équipe était valorisée à 80 millions de dollars," rappelle Briatore.

"Aujourd’hui, on parle de 3,5 ou 4 milliards de dollars. Et tous ces spécialistes de la finance disent que, d’ici trois ou quatre ans, une équipe de Formule 1 pourrait valoir 10 milliards de dollars."

Interrogé sur la possibilité que les valorisations aient atteint leur plafond, l’Italien a répondu avec humour.

"Si l’équipe m’appartenait, je l’aurais déjà vendue !" plaisante-t-il.

Cette question n’est pas théorique pour Briatore puisque l’avenir d’une partie du capital d’Alpine est actuellement en discussion.

En juin 2023, le fonds d’investissement Otro Capital, dont les investisseurs comptent notamment les stars de la NFL Patrick Mahomes et Travis Kelce, le golfeur Rory McIlroy ou encore le boxeur Anthony Joshua, avait acquis 24 % de l’écurie Alpine pour 200 millions d’euros.

Depuis plusieurs mois, Otro cherche toutefois à céder cette participation. Fin mai, Renault est d’ailleurs intervenu dans les discussions portant sur une éventuelle vente de ces parts à Mercedes.

Lorsque la valorisation d’Alpine établie par Forbes, estimée à 2,45 milliards de dollars (environ 2 milliards d’euros), lui est soumise, Briatore affirme que cette estimation est désormais dépassée.

"Non, non, nous valons davantage, parce que nous avons reçu une offre pour les 24 % détenus par Otro. La valorisation est de 3,2 milliards."

Selon lui, cette estimation montre le poids grandissant de l’écurie au sein du groupe Renault.

"Cela signifie que nous représentons environ 40 % de la valeur du Groupe Renault !"

"L’ensemble de Renault vaut environ 8,3 milliards. Et nous travaillons sur une valorisation de 3,5 milliards pour l’équipe. Nous représentons donc entre 40 et 50 % de cette valeur."

Renault dispose d’un droit de veto sur toute modification de l’actionnariat concernant les parts d’Otro Capital jusqu’au mois de septembre.

Le mois dernier, le directeur général du groupe Renault, François Provost, avait d’ailleurs confié que la relation avec Otro Capital n’avait pas été "un succès".

Briatore minimise toutefois l’importance de cette échéance de septembre.

"Ce n’est pas vraiment mon problème. C’est davantage une question qui concerne Renault," affirme-t-il.

Selon lui, un investisseur minoritaire doit apporter davantage qu’un simple apport financier.

"Bien sûr, si l’on accueille un partenaire à hauteur de 24 %, j’attends qu’il apporte non seulement de l’argent, mais aussi une aide technologique, financière ou dans d’autres domaines."

L’Italien doute qu’un nouvel investisseur accepte d’acheter une participation aussi importante sans l’accord de l’actionnaire majoritaire.

"Je ne pense pas qu’il se passera quelque chose de spectaculaire en septembre, parce que je vois mal quelqu’un acheter 24 % d’une entreprise sans être en accord avec Renault."

"Je n’ai jamais vu quelqu’un dépenser 600 millions pour acquérir une participation minoritaire et devenir partenaire sans être aligné avec celui qui contrôle réellement l’entreprise. Nous verrons bien ce qui se passera."

Pendant ce temps, les discussions se poursuivent entre Renault et les candidats potentiels.

"Renault est en train de négocier. Pour l’équipe, cela ne change rien. Aujourd’hui nous avons Otro, demain ce sera peut-être quelqu’un d’autre."