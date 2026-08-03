Gasly pense que la F1 est ’allée trop loin’ en matière de gestion d’énergie

Les nouvelles règles de la Formule 1 ont fondamentalement changé l’art de piloter, selon Pierre Gasly. Le pilote Alpine F1 a expliqué que le besoin primordial de rouler le plus vite possible dans chaque virage ne s’applique plus, car la gestion d’énergie est devenue très importante. Un avis qui rejoint celui de nombreux pilotes, qui ont véhémentement critiqué les nouvelles règles techniques de la discipline et les nouveaux V6.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré qu’il les avait vivement incités à garder des commentaires constructifs. Le pilote français s’est donc montré quelque peu réticent à critiquer le règlement, mais a déclaré que la discipline avait pris une direction trop radicale.

"Chaque fois que vous obtenez la pleine puissance en sortie de virage, c’est une sensation très unique, une chose dont je ne me lasserai jamais" a déclaré Gasly à Autocar.

"Maintenant, toute cette histoire de batterie cette année, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas un grand fan moi-même de tout ça et je ne veux pas être trop téméraire sur tous ces sujets avec la batterie, etc."

"Mais je pense que c’est allé un peu trop loin parce qu’aujourd’hui, nous avons beaucoup de choses à gérer, en fait. Il faut conduire de manière efficiente, ce qui ne veut pas nécessairement dire aller aussi vite que possible dans tous les virages."

"Il y a une sorte de gestion et de compréhension pour savoir quels virages doivent être poussés absolument à 100 %, ou dans lesquels il vaut mieux garder une petite marge dans son pilotage et dans la façon d’accélérer pour en tirer un meilleur temps au tour."

"Ce qui, si vous me demandez mon avis, depuis le jour où j’ai commencé le karting à l’âge de six ans, il n’y a eu qu’une seule règle : quand vous êtes derrière le volant, vous allez juste aussi vite que vous le pouvez dans les virages. Je pense que c’est ainsi que cela devrait être."

Malgré le déficit de puissance dont souffrent les voitures sur certains circuits, en particulier les tracés à haute vitesse tels que Spa et Silverstone, Gasly a déclaré que les châssis actuels sont toujours capables de prendre des virages à des vitesses impressionnantes.

"Nous avons toujours beaucoup de charge et d’appui sur la voiture. Donc dans Maggotts et Becketts, vous passez ces virages à environ 270 km/h, 280 km/h, nous atteignons jusqu’à 5G, c’est définitivement une sensation que l’on n’obtient nulle part ailleurs que dans une voiture de Formule 1."