Williams F1 ne compte pas sur son évolution de Bakou pour marquer des points

Williams F1 a terminé une première partie de saison difficile par un résultat peu encourageant en Hongrie, avec les 17e et 18e place pour Alex Albon et Carlos Sainz. Des difficultés qui viennent couronner un début de saison très compliqué, marqué par un retard lors des essais hivernaux que l’équipe n’a jamais su combler.

James Vowles, le directeur du team, n’est pas surpris de voir ces complications se produire en Hongrie, sur un tracé où l’équipe s’attendait à voir la FW48 souffrir.

"La première moitié de l’année s’est conclue avec une journée de course difficile en Hongrie. Nous savions, en abordant cette épreuve, qu’elle mettrait en lumière toutes nos faiblesses" a déclaré Vowles.

"Compte tenu des autres développements sur lesquels nous travaillons pour renforcer notre position après la pause estivale et en vue de Bakou, nous savions que nous accuserions un retard sur nos concurrents. Cela ne rend pas dimanche dernier plus facile pour autant. C’est très frustrant de voir nos voitures en piste peiner avec l’équilibre et manquer de vitesse."

"Bravo à Alex et Carlos : ils ont fait preuve d’une grande solidité depuis les difficultés du début de saison jusqu’à aujourd’hui. Merci à eux pour leur engagement dans notre progression."

"Concernant la course de Carlos, nous aurions dû mieux l’avertir de la présence de Piastri. Nous ne voulons jamais gêner les leaders et devons veiller à éviter cela à l’avenir. Quant à Alex, il a réalisé un week-end solide. Il a vraiment franchi un cap par rapport aux courses précédentes, et c’est formidable de le voir monter en puissance week-end après week-end."

"Sur une note positive, les arrêts aux stands ont été bons. Nous avons réalisé notre arrêt le plus rapide de l’année, ce qui témoigne de nos progrès. Par ailleurs, nous travaillons en coulisses sur tous les aspects : communications, aérodynamisme, stratégie... pour élever notre niveau global. Il ne reste plus qu’à ce que les performances de la voiture suivent."

Le Britannique explique comment Williams va chercher à remonter la pente durant la suite de la saison, afin de limiter les dégâts et profiter de son package aérodynamique prévu à Bakou.

"Williams s’est concentrée sur la réparation des dégâts subis cet hiver, avec une voiture arrivée en retard et en surpoids aux essais, nous avons pris du retard sur nos concurrents ."

"Et en partie, je pense que nous devons améliorer la cadence à laquelle nous apportons de la performance en piste, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre l’idée et sa concrétisation."

"Mais le rythme même de génération d’idées en coulisses n’est pas au niveau requis. Et ce que nous observons autour de nous, c’est que plusieurs concurrents affichent des niveaux supérieurs à ce que nous sommes capables d’atteindre aujourd’hui."

"Aston Martin a manifestement apporté une évolution très importante sous la forme d’une voiture beaucoup plus légère et aérodynamiquement améliorée. Nous avons un package, mais il n’arrivera que plus tard dans l’année, à Bakou. Et surtout, l’objectif est davantage de poser des bases solides pour les évolutions de l’année prochaine."

"Ce que je peux dire, c’est que l’évolution de Bakou ne suffira pas à nous placer régulièrement dans les points. C’est donc ce que nous devons réévaluer pour comprendre ce que nous pouvons faire d’autre cette saison."