Pourquoi Haas a décroché dans la course au développement en Formule 1

Auteur d’un début de saison 2026 bien supérieur aux attentes sous les nouvelles règles techniques, Haas a progressivement perdu du terrain face à ses rivaux au fil des Grands Prix. Pour Ayao Komatsu, cette baisse de régime ne traduit pas un manque de compétences au sein de l’écurie américaine, mais les limites structurelles auxquelles elle est confrontée. Le directeur de l’équipe estime que son personnel tire le maximum des moyens dont il dispose, tout en reconnaissant que Haas ne peut aujourd’hui soutenir le rythme imposé par la concurrence dans la bataille du développement.

Avant l’arrivée de Cadillac cette saison, Haas était la plus jeune équipe de la grille depuis ses débuts en Formule 1 en 2016. Elle demeure toutefois la structure disposant des effectifs les plus réduits du championnat.

En près de dix ans d’existence, l’écurie américaine a connu quelques belles réussites, dont une cinquième place au championnat des constructeurs en 2018. L’entrée dans la nouvelle ère réglementaire de 2026 avait d’ailleurs commencé de manière particulièrement encourageante, Oliver Bearman terminant septième du Grand Prix d’Australie puis cinquième en Chine.

Pour Ayao Komatsu, ce solide début de saison est avant tout le résultat d’un travail rigoureux sur les fondamentaux.

"Jusqu’à présent, cette saison reflète parfaitement tout ce qu’est cette équipe, dans ses qualités comme dans ses défauts," explique-t-il.

"La façon dont nous avons commencé la saison, aussi fort, a largement dépassé ce que j’avais anticipé ou imaginé."

"C’est la plus grande révolution réglementaire de l’histoire. En tant que plus petite équipe de la grille, je m’attendais honnêtement à ce que nous commencions tout près de la dernière place, devant Cadillac uniquement, puisqu’il s’agit d’une toute nouvelle équipe."

Komatsu explique que Haas a volontairement privilégié la fiabilité et la préparation de sa nouvelle monoplace plutôt que la recherche de performances immédiates.

"Nous nous sommes concentrés sur les bases : construire la voiture à temps, respecter tous les essais prévus, apprendre autant que possible et garantir la fiabilité, car il faut une voiture qui roule pour pouvoir apprendre."

"Nous avons très bien exécuté tous ces fondamentaux, même si nous avons commis quelques erreurs en chemin. Mais à l’approche de la première course, notre compréhension de la meilleure façon d’exploiter notre package était plutôt bonne."

"Nous avons ensuite su en tirer parti. Je le répète souvent : il faut être là pour saisir chaque occasion. Si votre voiture est capable de terminer cinquième, elle doit finir cinquième. Si elle vaut une dixième ou une quinzième place, elle doit terminer à cette position."

"Même avec une voiture capable de finir quinzième, on ne sait jamais ce qui peut arriver devant. Il faut donc être présent. Nous avons très bien réalisé les fondamentaux, et c’est ce qui explique notre excellent début de saison. Tout le mérite revient à nos collaborateurs. C’est vraiment très impressionnant. Je leur tire mon chapeau."

Haas dépassée dans la bataille du développement

Après avoir inscrit des points à cinq reprises lors des six premiers Grands Prix, Haas a progressivement reculé dans la hiérarchie à mesure que ses concurrents faisaient évoluer leurs monoplaces. Komatsu estime que cette situation ne reflète absolument pas le niveau de ses équipes et déroule à nouveau les arguments concernant le manque de budget de l’équipe et ses conséquences qu’il avait déjà évoqués en juillet (article à retrouver ici).

"Ce qui s’est passé ensuite dans la course au développement illustre surtout les limites de l’environnement dans lequel nous travaillons."

"Nos collaborateurs doivent lutter contre tout : le nombre de personnes, les outils dont ils disposent et les ressources dont nous bénéficions."

"Dans ce contexte, ils montrent une nouvelle fois un caractère exceptionnel. Nous affrontons les problèmes de front, avec une transparence totale, puis nous essayons de les résoudre aussi vite que possible."

"En réalité, c’est surtout le fait que je n’ai pas encore réussi à leur offrir l’environnement qui leur permettrait de démontrer pleinement leurs capacités."

Il affirme travailler activement pour faire évoluer cette situation.

"C’est précisément ce que j’essaie de mettre en place le plus rapidement possible. Le fait que nous ayons perdu du terrain dans la course au développement ne reflète absolument pas leurs compétences."

"Cela reflète surtout l’environnement dans lequel ils travaillent, et cela relève davantage de ma responsabilité. J’essaie vraiment d’améliorer cet environnement afin qu’ils puissent montrer leur véritable potentiel, qui est honnêtement remarquable. Quand on voit ce que 400 personnes parviennent à accomplir, c’est exceptionnel."

Si Haas a été dépassée par plusieurs équipes au fil des mois, Komatsu assure qu’il s’attendait à une telle intensité dans la course au développement.

"Je m’y attendais totalement. Avec un règlement entièrement nouveau, tout le monde dispose d’une énorme marge de progression. Je savais donc que la bataille du développement serait aussi féroce."

"Je savais que ce serait un véritable défi de rester au niveau. Pour moi, avec nos contraintes, tout devait être parfait. Mais tout ne peut pas être parfait. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui dans cette situation."

"Mais la férocité de cette course au développement n’a rien d’une surprise."