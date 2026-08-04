Honda F1 et Aston Martin, un duo enfin sur la même longueur d’onde

Après des débuts extrêmement compliqués en Formule 1 en 2026, marqués par des problèmes de fiabilité, des vibrations moteur et des interrogations sur la collaboration entre Honda et Aston Martin, les deux partenaires affichent désormais un optimisme retrouvé. À l’approche du Grand Prix des Pays-Bas, où une évolution importante du groupe propulseur fera ses débuts en course, les deux camps assurent que leur relation s’est nettement renforcée et que les progrès techniques sont désormais le fruit d’un travail commun.

Le partenariat entre le constructeur japonais et Aston Martin a très mal commencé, personne ne peut le nier. Les premières courses de la saison ont été marquées par de fortes vibrations du moteur, plusieurs abandons liés à la fiabilité et des tensions rapportées concernant la manière dont l’équipe dirigée techniquement par Adrian Newey et Honda devaient résoudre les faiblesses de l’AMR26.

Depuis, la dynamique semble avoir radicalement changé. En Hongrie, Aston Martin a introduit une version profondément remaniée de sa monoplace, baptisée spécification "B", qui lui a permis de gagner environ deux secondes au tour. Fernando Alonso a ainsi atteint la Q2 pour la première fois de la saison, tandis que les deux voitures ont réussi à se battre et à gagner des positions en course.

Présent lors de l’épreuve de Super GT à Fuji, le président de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, a assuré que la coopération entre les deux partenaires avait franchi un cap.

"Notre partenariat avec Aston Martin s’améliore de plus en plus," a-t-il déclaré.

Le dirigeant japonais estime que les deux structures partagent désormais une vision commune de la marche à suivre.

"Je pense que nous sommes désormais totalement d’accord sur la manière d’améliorer les performances globales de la voiture, sur les objectifs que nous devons nous fixer et sur les types d’essais que nous devons réaliser pour y parvenir."

Le prochain Grand Prix, disputé à Zandvoort après la pause estivale, verra les débuts en compétition d’une nouvelle spécification du moteur Honda. Celle-ci a déjà effectué ses premiers kilomètres lors de la journée de tournage organisée par Aston Martin au Hungaroring la semaine dernière.

Watanabe précise toutefois que cette évolution ne doit pas être considérée comme un développement isolé.

"Pour la prochaine course à Zandvoort, les évolutions porteront principalement sur le groupe propulseur, mais lorsque nous modifions quelque chose, nous ne développons jamais un seul aspect de la voiture. Aston Martin introduira aussi des nouveautés de son côté."

"Tout va toujours de pair. Dans cet esprit, nous voulons nous assurer d’obtenir un bon résultat lors de notre prochaine course à Zandvoort."

De la Rosa salue une communication transformée

Même son de cloche du côté d’Aston Martin. L’ambassadeur de l’équipe, Pedro de la Rosa, estime que les progrès techniques s’accompagnent d’une nette amélioration des relations humaines entre les deux partenaires.

"Notre communication s’est énormément améliorée."

"La relation avec Honda s’est incroyablement améliorée à tous les niveaux. Nous avons commencé cette collaboration sans vraiment connaître les personnes ni leur manière de travailler, avec un nouveau règlement technique qui représentait un défi supplémentaire."

Selon lui, l’absence d’écuries clientes utilisant le moteur Honda a également compliqué les premiers mois.

"Le fait de ne pas avoir d’autres équipes fournies par Honda ne nous a pas aidés dans ce contexte, sans référence claire. Il faut apprendre à se connaître pour bien travailler ensemble."

Pour Pedro de la Rosa, la crise de fiabilité du début de saison a finalement eu un effet bénéfique sur la collaboration entre Honda et Aston Martin.

"Nous sommes très satisfaits de la manière dont nous avons géré ensemble des situations très complexes, notamment celles liées à la fiabilité."

"Les difficultés à Bahreïn, les premières courses que nous n’avons pas pu terminer... Mais nous sommes restés unis pour trouver une solution."

L’ancien pilote estime également que les progrès observés avec la nouvelle spécification de la monoplace en Hongrie démontrent que les outils de développement d’Aston Martin sont enfin fiables.

"Cela montre que nos outils de simulation fonctionnent et que la corrélation entre la soufflerie et la CFD est élevée."

"Ce n’était pas le cas auparavant. Cela nous donne confiance dans nos outils pour les futurs développements."

Si plusieurs rumeurs évoquent un gain de puissance pouvant atteindre entre 30 et 50 chevaux grâce à cette nouvelle évolution chez Honda, Pedro de la Rosa refuse de se montrer aussi affirmatif.

"Nous avons nos attentes, mais nous ne l’avons pas encore testé dans le simulateur. Il vaut mieux rester prudent avant de faire la moindre prévision."