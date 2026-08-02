Aston Martin F1 en tête du milieu de grille ? Krack n’y croit pas, Alonso oui !

Les importantes évolutions introduites par Aston Martin lors du Grand Prix de Hongrie ont beaucoup fait parler. Après un premier week-end encourageant pour l’AMR26 profondément revue, Carlos Sainz n’a pas hésité à affirmer que l’équipe de Silverstone disposait désormais du meilleur châssis du milieu de grille. Une analyse que Mike Krack a immédiatement rejetée, même si les premières observations de Fernando Alonso semblent accréditer une partie des propos du pilote Williams.

Aston Martin avait fait de Budapest le théâtre de la première grande évolution de son projet 2026. L’écurie y a introduit un package composé de 16 nouvelles pièces sur l’AMR26, avec l’objectif de corriger les faiblesses qui l’avaient reléguée en fond de peloton depuis le début de la saison.

Les premiers résultats se sont révélés encourageants. Sur le Hungaroring, Aston Martin est parvenue à reprendre l’avantage sur Cadillac et Williams, tout en se rapprochant des performances de Haas et d’Alpine. Fernando Alonso a également atteint la Q2 pour la première fois de la saison avec cette nouvelle spécification.

Cette progression n’est pas passée inaperçue aux yeux de Carlos Sainz. Le pilote Williams a même lancé un appel à son équipe afin qu’elle poursuive ses efforts de développement.

"Aston Martin est passée d’une voiture qui avait moins d’appui et un moins bon châssis que le nôtre à celle qui possède aujourd’hui le meilleur niveau d’appui du milieu de grille," a estimé l’Espagnol.

Des propos qui ont ensuite été rapportés à Mike Krack. Mais le directeur des opérations en piste d’Aston Martin ne partage absolument pas cette analyse.

"Je ne pense pas," a-t-il simplement répondu, balayant d’un revers de main l’affirmation de Sainz.

Cette réaction est d’autant plus intéressante que Fernando Alonso, après avoir découvert l’AMR26 B au Grand Prix de Hongrie, avait livré une analyse qui allait, au moins en partie, dans le sens du pilote Williams.

"Nous devons encore étudier davantage les données et comparer les superpositions de télémétrie," expliquait le double champion du monde.

"Mais je ne pense pas qu’il y ait désormais de grosses surprises ni de déficit important dans les virages par rapport aux meilleures équipes du milieu de grille, ce qui constitue évidemment notre premier objectif : devenir la meilleure équipe du milieu de peloton."

L’Espagnol se montrait particulièrement encouragé par les progrès réalisés dans les portions sinueuses du circuit.

"Je pense que, dans les virages, nous sommes désormais capables d’afficher un rythme comparable à celui de ces équipes. Il nous faut simplement continuer à travailler."