Crawford raconte le ’privilège’ de voir son travail analysé par Newey

Le pilote de réserve d’Aston Martin F1, Jak Crawford, a détaillé l’approche positive de l’équipe pour inverser ses difficultés actuelles en Formule 1, et la manière dont son travail en coulisses attire l’attention d’Adrian Newey et des meilleurs ingénieurs de l’équipe. L’Américain vit sa troisième saison avec l’écurie anglaise, et il continue son travail en essais sur piste, mais surtout dans le simulateur flambant neuf de Silverstone.

Interrogé sur sa fierté de travailler pour des personnes telles que Newey et le directeur technique Enrico Cardile, il a révélé que les deux hommes se tenaient constamment informés de son travail.

"Oui, oui, c’est un privilège. Nous avons des gens formidables dans l’équipe et je pense que ma partie préférée est toujours lorsque je fais mes sessions de simulateur" a déclaré Crawford à Motorsport Week.

"Je sais que que tous les meilleurs ingénieurs de notre équipe, vous savez, Adrian et Enrico, ils étudient tous les sessions de simulateur, voient ce que j’ai fait et [cela] fait que mon travail est vu et porte ses fruits."

"C’est donc plutôt cool à voir et nous avons tellement de grands ingénieurs dans l’équipe. Même ici sur la piste chaque week-end, c’est formidable de pouvoir entretenir de très bonnes relations avec eux également."

Jak Crawford a salué le travail effectué au sein du team, et il s’est dit ravi de sa situation personnelle, même avec le début de saison compliqué d’Aston Martin.

"Oui, c’est certain. Je dirais que je suis une personne très heureuse, même quand tout ne va pas si bien. Mais oui, j’ai l’impression que nous avons une équipe formidable ici. Vous savez, pour certaines raisons, que je ne connais même pas, cela n’a pas fonctionné au début de cette année."

"J’ai donc l’impression que tout le monde a travaillé très dur et qu’ils méritent finalement, et je pense que cela arrivera au bout du compte et que nous pourrons être compétitifs. Je ne vois donc aucune raison de ne pas être heureux ou positif pour l’avenir."